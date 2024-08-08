奧運／選手撞臉大集合！「他們」復刻我們這一家 有人神似韓星
巴黎奧運如火如荼進行中，除了關注賽場上的激烈賽事，看奧運比賽時，能發現有些選手和某些明星、網紅神似，甚至和卡通動漫角色撞臉，像是從動畫裡「走出來」，讓民眾緊張觀賽的同時，多一分趣味，也更快認識這些奧運選手。
記者劉彦誼／綜合報導
有網友在社群平台「Dcard」貼文表示「這幾天奧運看下來，一直覺得有幾位選手長得好像誰。」除了前幾天被網友大讚100%神還原的網紅蔡哥與中國大陸羽球選手梁偉鏗相似，以及網紅牛排長得像羽球選手王昶，網友還找出許多中華隊選手、外國選手的明星卡通「撞臉照」，並附上撞臉對比圖，引發民眾熱烈討論，笑稱「他們都是分身」。
此次巴黎奧運中華隊桌球男團由「桌球教父」莊智淵領軍，帶領徒弟林昀儒、高承睿闖進桌球8強，雖最後1：3不敵日本，但師徒間的互動，成為台灣民眾注意的焦點，其中一張三人和卡通《我們這一家》對比的圖在網路上瘋傳，高承睿和《我們這一家》的「柚子」是大家公認的像，「小林同學」林昀儒像柚子的朋友「藤野」，莊智淵則因站在兩位年輕人旁邊，像是爸爸帶兒子打比賽，所以像「花爸」，他還被網友抓出和動畫「鬍子小雞」超級像，原本沒有將這兩者聯想到的網友，看到對照圖後笑翻表示「根本同個模組！」、「這是什麼神還原，笑死」。
提到卡通《我們這一家》，還有網友貼上本屆奪得女子羽球金牌的韓國選手安喜瑩與銀牌的中國選手何冰嬌，分別撞臉主角橘子的同班同學「小清」與「石田」，讓大家笑問選手們是不是要湊齊劇中的每個角色，上演真人版《我們這一家》。
羽球女子F4中，戴資穎的對手兼好友陳雨菲也被網友認為長得像韓團Super Junior的成員「銀赫」，網友在社群平台「Treads」上貼出對比圖，讓不少SJ的粉絲都覺得超級像，紛紛表示「每次看到陳雨菲都會浮現銀赫的聲音」、「根本是女版銀赫吧！」
此次羽球運動員似乎特別多「撞臉」情況，有網友認為羽球金牌選手李洋長得像「龍貓」、五月天的成員「石頭」和韓國演員「孫錫久」，有人po文：「恭喜李洋在李洋撞臉大賽獲得第二名。」讓大家笑翻。
此外，法國桌球選手費利克斯．勒布倫（Felix Lebrun）被網友稱神似「排球少年的月島螢」，修長四肢配上黑色粗框眼鏡，讓許多民眾表示：「合理懷疑Felix Lebrun除了會打桌球還會打排球。」
撐竿跳的世界紀錄保持者瑞典運動員阿曼德·杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis），因外貌酷似美國演員「甜茶」提摩西·夏勒梅 （Timothee Chalamet）而獲得極大的討論度。
香港擊劍金牌女神江旻憓，亮眼外型與笑眼，則撞臉台灣第一名模「林志玲」。
不只奧運選手！為「麟洋配」頒發金牌的奧運羽球頒獎人，泰國羽協主席帕塔瑪（Patama Leeswadtrakul）也被網友指出和電影《食神》的「好姨」相似，她的「超大咖」真實身分也引起網友關注。
2024巴黎奧運被網友稱「彷彿是明星屆的體育賽事」，選手們的「撞臉對比圖」成為奧運的一大趣事。