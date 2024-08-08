蔡阿嘎說溜嘴！遭詐總金額「是1.5個奧運獎金」蘿拉新動作出現了

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蔡阿嘎Life頻道昨（7）日上傳新影片「蔡阿嘎工作室之蘿生門！被騙事件寫成脫口秀段子會變怎樣？」表示他遭蘿拉詐騙千萬的事件曝光後，應該很多喜劇圈的人想拿來當段子調侃，不如他就自己請寫手，把這次詐騙事件寫成脫口秀腳本，看看效果會如何。
於是蔡阿嘎找觀眾到工作室，模擬小型脫口秀現場，登台後戴耳機聽大頭佛念稿，把蘿拉詐騙事件的段子複誦出來，怎料第一題就出意外。大頭佛唸「她從我身上騙走了上千萬」，蔡阿嘎聽成「她從我身上騙了3千萬」就脫口而出，下秒意識到自己說出金額後又驚呼「靠X講出來了」，讓台下觀眾笑成一片。
影片曝光後網友看了也紛紛留言，針對詐騙金額做討論，「耗資3千萬、耗時4年製作出來的段子」、「原來前員工直接騙走了1.5個奧運金牌獎金（奧運金牌獎金為2000萬元）」、「哇靠！3千萬太屌了吧」、「冤大頭佛工作室真的寫的不錯」、「耗資3千萬的脫口秀果然不同凡響」。
蘿拉靠AB合約詐騙千萬 神隱2個月IG出現新動作
事實上，蔡阿嘎在先前的影片中就提到，蘿拉以AB合約的方式跟廠商收不同金額再報給公司，開除蘿拉後他們整理對方的辦公室，發現很多自己根本沒看過的合約，覺得被這麼信任的人欺騙也很心痛。
而詐騙事件曝光後蘿拉神隱至今，但近日就有網友發現，蘿拉將1.3萬人追蹤IG帳號換了新大頭貼，從原本的自拍照變成台灣圖案的照片，蘿拉還把上百則貼文刪除，新動作讓外界霧裡看花；更有人猜測她是想透過神隱讓大家慢慢忘掉詐騙事件，亦或者出售帳號替自己下一步做打算。