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蔡阿嘎說溜嘴！遭詐總金額「是1.5個奧運獎金」蘿拉新動作出現了

▲蔡阿嘎（右圖）遭前員工蘿拉（左圖）以AB合約的方式詐財千萬，近日更疑似不小心把總金額說溜嘴。（圖／蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎（右圖）遭前員工蘿拉（左圖）以AB合約的方式詐財千萬，近日更疑似不小心把總金額說溜嘴。（圖／蔡阿嘎IG）

記者藍詩孟／綜合報導

網紅始祖蔡阿嘎開除員工蘿拉後，陸續拍片說明遭蘿拉以AB合約詐騙千萬的事件，更不時以「AB梗」自嘲、創作新影片。近日蔡阿嘎新片就模仿「狗屎寫手」的模式，找來喜劇寫手以蘿拉事件寫腳本，再交由大頭佛於後台讀稿，蔡阿嘎登台複誦給觀眾聽；但拍攝時，蔡阿嘎疑似意外曝光遭詐騙金額高達3千萬元，影片出爐後掀起網友熱議，驚呼「原來前員工直接騙走了1.5個奧運金牌獎金（奧運金牌獎金為2000萬元）」。

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▲蔡阿嘎疑說溜嘴「被詐騙總金額曝光」（圖／蔡阿嘎Life YouTube頻道）
▲蔡阿嘎上演脫口秀，疑說溜嘴被詐騙總金額高達3千萬元。（圖／蔡阿嘎Life YouTube頻道）
蔡阿嘎新片自爆遭詐金額　網驚：真的是冤大頭

蔡阿嘎Life頻道昨（7）日上傳新影片「蔡阿嘎工作室之蘿生門！被騙事件寫成脫口秀段子會變怎樣？」表示他遭蘿拉詐騙千萬的事件曝光後，應該很多喜劇圈的人想拿來當段子調侃，不如他就自己請寫手，把這次詐騙事件寫成脫口秀腳本，看看效果會如何。

於是蔡阿嘎找觀眾到工作室，模擬小型脫口秀現場，登台後戴耳機聽大頭佛念稿，把蘿拉詐騙事件的段子複誦出來，怎料第一題就出意外。大頭佛唸「她從我身上騙走了上千萬」，蔡阿嘎聽成「她從我身上騙了3千萬」就脫口而出，下秒意識到自己說出金額後又驚呼「靠X講出來了」，讓台下觀眾笑成一片。

影片曝光後網友看了也紛紛留言，針對詐騙金額做討論，「耗資3千萬、耗時4年製作出來的段子」、「原來前員工直接騙走了1.5個奧運金牌獎金（奧運金牌獎金為2000萬元）」、「哇靠！3千萬太屌了吧」、「冤大頭佛工作室真的寫的不錯」、「耗資3千萬的脫口秀果然不同凡響」。

▲蔡阿嘎上演脫口秀，疑說溜嘴被詐騙總金額高達3千萬元。（圖／蔡阿嘎Life YouTube頻道）
▲蔡阿嘎自嘲大頭佛工作室，應該要改名為「冤大頭佛工作室」。（圖／蔡阿嘎Life YouTube頻道）
蘿拉靠AB合約詐騙千萬　神隱2個月IG出現新動作

事實上，蔡阿嘎在先前的影片中就提到，蘿拉以AB合約的方式跟廠商收不同金額再報給公司，開除蘿拉後他們整理對方的辦公室，發現很多自己根本沒看過的合約，覺得被這麼信任的人欺騙也很心痛。

而詐騙事件曝光後蘿拉神隱至今，但近日就有網友發現，蘿拉將1.3萬人追蹤IG帳號換了新大頭貼，從原本的自拍照變成台灣圖案的照片，蘿拉還把上百則貼文刪除，新動作讓外界霧裡看花；更有人猜測她是想透過神隱讓大家慢慢忘掉詐騙事件，亦或者出售帳號替自己下一步做打算。

▲蔡阿嘎疑說溜嘴「被詐騙總金額曝光」！蘿拉神隱2個月新動作出現了（圖／蘿拉IG）
▲蘿拉神隱2個月後，突將IＧ清空、換上新的大頭貼。（圖／蘿拉IG）


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