憲法法庭藍綠白律師價碼曝光！民眾黨推薦的他總價最高80萬
憲法法庭6日針對國會改革修法釋憲案進行言詞辯論，聲請人總統賴清德、行政院、民進黨立法院黨團、監察院，以及相關機關立法院代表及訴訟代理人到庭陳述，歷時6小時辯論，審判長許宗力宣示辯論終結，將於3個月內宣判，必要時得延長2個月。民進黨新北市議員林秉宥在臉書上揭露各單位聘用律師的費用，這些錢都是由納稅人買單，總價最高的是民眾黨推薦律師林石猛，要價80萬；單價最高是國民黨推薦的律師陳清秀，只出席一場就要52萬。
記者余祥／台北報導
司法院日前公布6日憲法法庭到庭人員名單，民進黨立法院黨團到庭人員包括立法委員柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱、訴訟代理人、律師陳一銘、陳鵬光、方瑋晨；行政院機關代表為秘書長龔明鑫、訴訟代理人陳信安教授、律師李荃和、賴秉詳。總統賴清德的機關代表，上午為總統府秘書長潘孟安，下午為總統府副秘書長張惇涵。訴訟代理人是孫迺翊教授、蘇慧婕副教授及律師洪偉勝。監察院機關代表為秘書長李俊俋、訴訟代理人李元德律師、姚孟昌助理教授。
指定相關機關立法院的機關代表國民黨立法委員吳宗憲、國民黨立委翁曉玲、民眾黨立委黃國昌，訴訟代理人仉桂美副教授、律師葉慶元、林石猛。
民進黨新北市議員林秉宥揭露各單位聘用律師的費用，國民黨推薦的律師葉慶元30萬、仉桂美24萬、陳清秀52萬；民眾黨推薦的律師林石猛80萬；代表行政院的大恆法律事務所30萬，也就是行政院2位律師平均薪酬是15萬，陳信安教授未收費；總價最高的是民眾黨推薦律師林石猛，要價80萬；單價最高是國民黨推薦的律師陳清秀，只出席一場就要52萬。
林秉宥說，這小細節或許也反映出了各政黨的消費習慣。