向廠商索賄連「威而鋼」也要！鄭文燦愛將涉貪 要求解除限制出境
前桃園市經濟發展局局長朱松偉，遭控訴利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，包括高價紅酒、iPad，，甚至連飯店房費、威爾剛都敢要，一審將他判刑13年，上訴後，由於他的限制出境、出海期限將屆，台灣高等法院7日開庭訊問，他由律師答辯，稱海外無資產，並在大學任教，無逃亡可能，希望解除出境限制，合議庭評議後將作出裁定。
記者孫唯容/綜合報導
朱松偉前長官、桃園市前市長鄭文燦，因爆出在林口工五擴大用地案收賄，遭檢方聲請羈押禁見獲准，高院7月12日駁回鄭抗告確定。朱松偉學經歷豐富，桃園市長鄭文燦首任任期，先請他進市府擔任參議，並在2015年任桃園航空城公司總經理，2016年接任經發局長。
根據檢方調查，全徽道安公司有投入桃園市自動駕駛系統營運計畫，期間朱松偉向總經理孫瑀要求現金10萬，佯稱需要打點議員、住飯店，更以iPad、iPhone的照片，向孫瑀索賄，由於害怕朱松偉權勢，將現金、蘋果產品，直送朱的局長辦公室。
檢方指出，朱除了大膽向業者索賄，也會跟朋友借餐廳收據，以宴請地方人士的名義核銷，詐領局長特別費，更曾向廠商要威而鋼，業者本來送台灣藥商製，朱疑似不滿效果，還點名要原廠的，檢方痛批朱如地痞流氓強徵保護費。
目前朱松偉遭限制出境、出海，期限將屆滿，高院昨天下午開訊問庭。高檢署公訴檢察官主張朱仍有逃亡之虞，應該繼續限制。法官詢問朱松偉意見，其律師指朱目前在大學任教，家人都住在台灣，小孩還在學，海外沒有資產，沒有逃亡可能，朱持續提供相關事證，遵期到庭，應該解除出境、出海限制。