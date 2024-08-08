柯文哲募款遭控流向木可公關 媒體人舉「這例」：看不懂、怪怪的
政治評論員吳靜怡揭露，民眾黨主席柯文哲將去年總統大選募款經費，轉入木可公關行銷有限公司的金流手法，網紅四叉貓則指金額逾新台幣3963萬元。對此，媒體人黃暐瀚今（8）日舉例說，Nike賣Jordan鞋大賺，是Nike給Jordan「代言費」才對，怎麼會是Jordan給Nike「授權金」呢？直言怪怪的、「這部分我看不懂」。
記者陳佩君／台北報導
對於外界質疑，民眾黨回應，柯文哲在競選期間，每一筆款項，不論收入、支出都清清楚楚，如實申報，不僅依法申報監察院，網路也都可查詢，毫無模糊的空間，可供大眾檢視。
黃暐瀚表示，政治人物常會在選舉期間，委託另外一家公司販售小物，吸人氣、引潮流，不只柯文哲、前總統蔡英文這麼做，20多年前的扁帽工廠，也曾蔚為風潮。
黃暐瀚提到，但問題是，柯文哲身為候選人，「木可公關公司」製作代表柯文哲的「KP小物」販賣，照理說應該是製作者、販賣者，向商品形象代言人買授權，給權利金才對，怎麼會反過來，是柯總部給「木可公司」授權金，還前後給了四筆，加起來共1300萬？
黃暐瀚舉例，Nike賣Jordan鞋大賺，是Nike給Jordan「代言費」才對，怎麼會是Jordan給Nike「授權金」呢？「這部分我看不懂，我也不是這個領域的專家，就靜待民眾黨對外說明」。