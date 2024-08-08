果粉小確幸！iOS 18將更新小但實用的功能 錄影時音樂不再中斷
「iOS 18」於今年6月在WWDC開發者大會上正式亮相，預計將在今年9月隨iPhone 16推出後，同步釋出iOS 18正式版更新。根據《9to5Mac》報導，蘋果在iOS 18系統中升級了一項看似微小卻極其實用的更新——iOS 18可讓用戶在iPhone上播放音訊的同時拍攝視頻。
記者鄭妤安/台北報導
過往，使用iPhone在啟動攝影機功能時，原本正在播放的音樂會立即停止，雖然幾年前，蘋果增加可以通過長按拍照快門鍵來錄影而不中斷音樂的功能，但此方法最後所露出的影片結果遠不如以攝影功能拍攝。報導指出，從iOS 18開始，iPhone可以在不停止音樂、Podcast或其他播放音訊的情況下拍攝影片，不管有沒有戴上AirPods，用戶都能邊聽音樂、邊拍攝。
有分析師猜測，蘋果此次的更新，可能與iPhone 16 Pro的影片拍攝功能升級有關，早在今年5月就有爆料指出，iPhone 16 Pro系列手機的拍照功能將有5大升級，分別是廣角鏡頭升級到4800萬畫素；具備120公釐變焦四重反射稜鏡，能支援5倍光學變焦和25倍數位變焦；全新的鏡頭塗層，提升 相機鏡頭抗反射效果，減少耀光； 將搭載Sony最新主鏡頭傳感器；將設有全新拍攝按鈕，可快速開啟拍照跟錄影，且非傳統機械按鈕，而是可透過壓力感測啟動不同功能。
蘋果公司將以的「Apple Intelligence」加入全球科技巨擘AI賽局，令果粉們為之振奮，不過，蘋果秋季發表會將於9月登場，根據《彭博社》爆料，iPhone 16系列新機登場時間，預計將落在台灣時間的9月11日凌晨，約莫會在10月時透過iOS 18.1更新，正式推送蘋果AI功能，這也意味著iPhone 16上市初期，仍無法啟用AI功能。