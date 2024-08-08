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藍白憲法法庭訴訟代理人價碼曝光！這人最高要80萬　綠酸：值嗎？

▲藍白陣營代表日前出席憲法法庭國會職權修法相關條文釋憲言詞辯論庭。（圖／翻攝自葉慶元臉書）
▲藍白陣營代表日前出席憲法法庭國會職權修法相關條文釋憲言詞辯論庭。（圖／翻攝自葉慶元臉書）

記者何哲欣／台北報導

立法院三讀通過《立法院職權行使法》修正案，總統府、行政院等機關聲請釋憲，立法院由國民黨、民眾黨立委代表，並找了4名訴訟代理人，包括高雄高等行政法院前法官林石猛、前監委仉（音同漲）桂美、北市府法規會前主委陳清秀與律師葉慶元。而4人的價碼也曝光，最高是林石猛，要80萬元。

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民進黨立委王定宇在臉書曝光4人價碼，根據立法院「委任訴訟代理人辦理憲法法庭113年度憲立字第1號等4案法律服務案」，4人合計180萬元，除林石猛外，陳清秀52萬、葉慶元30萬、仉桂美24萬元。

林石猛是民眾黨團推薦，是政大法學士、中山法學碩士畢業，1984司法官特考、律師高考及格，並於2003年10月獲得司法院院長頒發2002年度法官行政法類著作關務行政訴訟研究第1名獎狀。

民眾黨團日前說指出，林石猛曾擔任高雄地方法院檢察署檢察官、高雄地方法院法官兼庭長、高雄高等行政法院法官，並於2004年8月轉任律師，有多次釋憲及憲法訴訟經驗。

王定宇則酸，立法院長韓國瑜院長這樣花納稅人的錢，到底值不值得啊？不過，也有可能是因為白藍聯手黃國昌、翁曉玲擬的國會濫權法案，寫的太爛了，真的太難辯護了，不是這幾位律師的錯，他們盡力而無能為力了！



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