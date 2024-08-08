藍白憲法法庭訴訟代理人價碼曝光！這人最高要80萬 綠酸：值嗎？
立法院三讀通過《立法院職權行使法》修正案，總統府、行政院等機關聲請釋憲，立法院由國民黨、民眾黨立委代表，並找了4名訴訟代理人，包括高雄高等行政法院前法官林石猛、前監委仉（音同漲）桂美、北市府法規會前主委陳清秀與律師葉慶元。而4人的價碼也曝光，最高是林石猛，要80萬元。
記者何哲欣／台北報導
民進黨立委王定宇在臉書曝光4人價碼，根據立法院「委任訴訟代理人辦理憲法法庭113年度憲立字第1號等4案法律服務案」，4人合計180萬元，除林石猛外，陳清秀52萬、葉慶元30萬、仉桂美24萬元。
林石猛是民眾黨團推薦，是政大法學士、中山法學碩士畢業，1984司法官特考、律師高考及格，並於2003年10月獲得司法院院長頒發2002年度法官行政法類著作關務行政訴訟研究第1名獎狀。
民眾黨團日前說指出，林石猛曾擔任高雄地方法院檢察署檢察官、高雄地方法院法官兼庭長、高雄高等行政法院法官，並於2004年8月轉任律師，有多次釋憲及憲法訴訟經驗。
王定宇則酸，立法院長韓國瑜院長這樣花納稅人的錢，到底值不值得啊？不過，也有可能是因為白藍聯手黃國昌、翁曉玲擬的國會濫權法案，寫的太爛了，真的太難辯護了，不是這幾位律師的錯，他們盡力而無能為力了！