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八曜和茶飲料遭破解！「超商2飲料混合還原」瘋傳　鐵粉喝過認證

▲知名手搖飲店八曜和茶是一家主打「和風茶」的專賣店，在近幾年在中部大展店之後瞬間爆紅。（圖/Google評論）
▲知名手搖飲店八曜和茶是一家主打「和風茶」的專賣店，在近幾年在中部大展店之後瞬間爆紅。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

知名手搖飲店八曜和茶是一家主打「和風茶」的專賣店，在近幾年在中部大展店之後瞬間爆紅，成為時下年輕人超愛的一家手搖店。然而近日在網路上，就瘋傳有人破解八曜和茶經典飲品「柚香覺醒307」調配方法，且只要超商2種飲料就可以調配而成，還原度高達8成，讓不少北部人超嗨不斷實測。而活躍在社群平台「Threads」的八曜和茶小編則淡定地看待這一切，笑翻不少網友。

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近日在「Threads」上出現大量「破解八曜和茶柚香覺醒307！只要到超商買純喫茶鮮柚綠加上原萃烏龍茶，加起來真的口味真的超級像」、「台北八曜和茶迷照過來！超商買純喫茶鮮柚綠加上原萃烏龍茶，真的有8成像柚香覺醒307，好喝到不行啦，撫慰一下每次去台中才能喝的心情。」

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▲近日網友瘋傳到超商購買純喫茶鮮柚綠加上原萃烏龍茶，喝起來像八曜和茶柚香覺醒307。（圖/Threads）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真假的啦！看起來好像有那麼一回事」、「今天也去嘗試了，用1:1的比例真的有7分像，所以八曜什麼時候才要來台北開店？」、「我也試過了，是真的有點像」、「我是使用烏龍茶跟純喫茶鮮柚綠2:1去調配，真的有像到欸」；不過也有人試過後則說「我還是去買一杯八曜和茶來壓壓驚，個人覺得不太像。」

然而對於網路上瘋傳破解「柚香覺醒307配方」，八曜和茶小編則淡定地看待這一切，各種神回覆表示「一直被模仿，但一直都沒被超越」、「原廠還沒到台北，副廠先擋一下」、「有些路走過才知道，哪裡的風景是最好的」、「成功的味道是很難複製的。」讓許多八曜和茶的忠實顧客笑翻，也讓沒喝過的人好奇到底多好喝，改天一定要來一杯「正港柚香覺醒307。」

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▲對於有人破解八曜和茶經典飲品「柚香覺醒307」調配方法，八曜和茶小編神回覆笑翻不少網友，直呼下次一定要真的來一杯「正牌柚香覺醒307。」（圖/Threads）
北部還沒分店敲碗來開！八曜和茶2024經典飲品必喝推薦

而《NOWnews》因為住在北部，因此也只喝過三次八曜和茶，分別是炙燒濃乳308、和風307以及柚香覺醒307，每一款都非常好喝，個人最喜歡炙燒濃乳308，它是黃金焙煎的蕎麥茶為基底，帶點焦香味的無咖啡因奶茶，微糖微冰最為恰當，順口又濃郁，讓人下次還會想要回購。這回看到柚香覺醒307復刻版配方在網路上瘋傳，都讓記者想要親自來嘗試看看了呢！

不過目前八曜和茶的分店多數集中在中部地區，次多是南部地區，北部地區最北只有新竹一家分店，讓不少雙北、桃園的八曜迷都希望八曜和茶來北部展店。八曜和茶是在2012年8月11日從高雄發跡的一間日式飲品專賣店，發展至今，手搖品質仍然穩定且好喝，近幾年在社群翻紅，相信還有許多北部的民眾不曾喝過，下回有到中南部遊玩的話，不妨可以來上一杯嚐鮮哦！

▲5月手搖飲料優惠！大苑子1招開喝芭樂檸檬「買一送一」，八曜和茶台南新店開幕連3天「買一送一」，半價爽喝「柚香覺醒307」；先喝道桃園新店開幕也有指定茶品買一送一，好康情報一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲八曜和茶是在2012年8月11日從高雄發跡的一間日式飲品專賣店，發展至今，手搖品質仍然穩定且好喝，近幾年在社群翻紅。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡八曜和茶日式茶飲專賣店
📍2024網友最推薦5大飲品必喝名單
第一名：柚香覺醒307
第二名：和風307
第三名：炙燒濃乳308
第四名：八曜和茶
第五名：83蜂潮奶茶

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