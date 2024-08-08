八曜和茶飲料遭破解！「超商2飲料混合還原」瘋傳　鐵粉喝過認證

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真假的啦！看起來好像有那麼一回事」、「今天也去嘗試了，用1:1的比例真的有7分像，所以八曜什麼時候才要來台北開店？」、「我也試過了，是真的有點像」、「我是使用烏龍茶跟純喫茶鮮柚綠2:1去調配，真的有像到欸」；不過也有人試過後則說「我還是去買一杯八曜和茶來壓壓驚，個人覺得不太像。」
然而對於網路上瘋傳破解「柚香覺醒307配方」，八曜和茶小編則淡定地看待這一切，各種神回覆表示「一直被模仿，但一直都沒被超越」、「原廠還沒到台北，副廠先擋一下」、「有些路走過才知道，哪裡的風景是最好的」、「成功的味道是很難複製的。」讓許多八曜和茶的忠實顧客笑翻，也讓沒喝過的人好奇到底多好喝，改天一定要來一杯「正港柚香覺醒307。」
北部還沒分店敲碗來開！八曜和茶2024經典飲品必喝推薦
而《NOWnews》因為住在北部，因此也只喝過三次八曜和茶，分別是炙燒濃乳308、和風307以及柚香覺醒307，每一款都非常好喝，個人最喜歡炙燒濃乳308，它是黃金焙煎的蕎麥茶為基底，帶點焦香味的無咖啡因奶茶，微糖微冰最為恰當，順口又濃郁，讓人下次還會想要回購。這回看到柚香覺醒307復刻版配方在網路上瘋傳，都讓記者想要親自來嘗試看看了呢！
不過目前八曜和茶的分店多數集中在中部地區，次多是南部地區，北部地區最北只有新竹一家分店，讓不少雙北、桃園的八曜迷都希望八曜和茶來北部展店。八曜和茶是在2012年8月11日從高雄發跡的一間日式飲品專賣店，發展至今，手搖品質仍然穩定且好喝，近幾年在社群翻紅，相信還有許多北部的民眾不曾喝過，下回有到中南部遊玩的話，不妨可以來上一杯嚐鮮哦！
🟡八曜和茶日式茶飲專賣店
📍2024網友最推薦5大飲品必喝名單
第一名：柚香覺醒307
第二名：和風307
第三名：炙燒濃乳308
第四名：八曜和茶
第五名：83蜂潮奶茶