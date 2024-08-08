韓國搶到缺貨！全台7-11也喝得到「真果實檸檬酒」 有整片鮮檸檬
韓國CU超商熱賣到缺貨的「真果實檸檬Highbal」，現在免飛出國，台灣7-11也能喝得到！開罐有整片新鮮檸檬，創造猶如現調Highball般新鮮爽口的滋味，單罐售價169元，8月7日起至9月3日三件82折，平均每瓶139元。
記者鍾怡婷/綜合報導
韓國CU超商5月推出「真果實檸檬Highball」，在社群爆紅後達到單月狂銷150瓶，是常常缺貨的熱門夯品，每瓶含有真實檸檬片及新鮮檸檬汁，濃度約在8.3%，口感偏酸，有真實檸檬香氣。現在想要嚐鮮得免飛國外！台灣7-11驚喜宣布即起開賣，雖單罐售價169元，不過8月7日起至9月3日三件82折，平均每瓶139元，對比韓國單瓶4500韓幣（約107元台幣），價差並沒有太大。
「真果實檸檬Highball」在全台7-11上架後也造成搶購風潮，《NOWnews今日新聞》實際走訪北市8間門市通通完售，有看到存貨的別忘趕緊入手！
此外，臺虎精釀以水蜜桃的甜蜜果香為基調，推出全新口味「蜜蜜毛毛桃子啤酒」，新口味高達10%酒精度的水果啤酒，打破水果酒酸酸甜甜、喝不醉的刻板印象！每瓶售價99元，即起於全家熱烈開賣。
「蜜蜜毛毛桃子啤酒」以簡潔的柔和桃色包裝，裝載著濃郁的蜜桃果香，透出淡雅的花香與核果香氣，再點綴恰到好處的柑橘酸度，將飽滿的蜜桃甜味完美平衡。圓潤的口感與輕微的碳酸相互融合，搭配高達10%的酒精度，交織出令人沉醉的極致享受。