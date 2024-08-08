奧運羽球男雙中國教練身材挨轟「看了眼睛痛」　張軍超狂經歷起底

李洋奧運奪金後「看自己看到膩了」！跪求大家1件事：關注這些人

▲李洋在IG透露，現在看自己看到膩了，認為現在還有很多選手正在奮戰，希望大家把注意力放在這些人身上。（圖／李洋IG）
▲李洋在IG透露，現在看自己看到膩了，認為現在還有很多選手正在奮戰，希望大家把注意力放在這些人身上。（圖／李洋IG）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣羽球男雙金牌組合李洋、王齊麟在巴黎奧運衛冕成功，一舉一動都備受外界關注，就連感情生活也在各大媒體延燒，也有許多網友會發文討論他們。不過李洋昨（7）日深夜在自己的Instagram限時動態發文，表示感覺自己出現在社群的比例太高，直呼「自己看自己到膩了！」因此在IG跪求大家一件事，就是希望眾人可以把注意力放在其他還在奮戰的運動員身上。

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李洋即將退役　曝未來規畫：希望持續推廣羽球

完成奧運最後一舞的李洋，回國後即將退役，未來將到國立體育大學從事教職，希望可以培養更多後輩，將自己的經驗傳承下去。他昨日受訪也提到，目前在國體大只開了一門課，未來還有更長遠的規畫，笑說「如果有機會的話，看可不可以參選羽協的理事長，讓更多人能得到身為選手的幫助。」李洋事後也在IG發文表示，回國後有提到退役之後可能的想法，「當然有人支持就會有人反對」，他認為這條路本來就很艱辛，但他的初衷依然是希望可以幫助羽毛球的推廣。

▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，最高可領5123萬台幣。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋（左）、王麒麟（右）組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」一舉一動都備受關注。（圖／教育部體育署提供）
麟洋配備受關注　李洋直呼：看到膩了

另外，李洋也認為，自己出現在大家社群的比例實在太高了，「自己都覺得看自己到膩了」，提醒目前依然有很多優秀的運動員正在奮戰，「跪求大家把注意力放在那些正在為我們爭取最高榮耀的他們」，最後也感謝許多粉絲給他滿滿的愛與支持，直呼「我真的是很幸福的人！」

李洋曾透露退役後想要出國玩或環島，雖然他出國比賽很多次，可是從來沒有真的去旅遊玩樂，因此希望退役後可以達成這個想法。沒想到他真的說到做到，今日稍早他也發出限動，看到他戴著帽子、一身休息打扮，和女友一起準備出國，他還笑說「人生第一次出國沒有帶球拍！」

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