李洋奧運奪金後「看自己看到膩了」！跪求大家1件事：關注這些人

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完成奧運最後一舞的李洋，回國後即將退役，未來將到國立體育大學從事教職，希望可以培養更多後輩，將自己的經驗傳承下去。他昨日受訪也提到，目前在國體大只開了一門課，未來還有更長遠的規畫，笑說「如果有機會的話，看可不可以參選羽協的理事長，讓更多人能得到身為選手的幫助。」李洋事後也在IG發文表示，回國後有提到退役之後可能的想法，「當然有人支持就會有人反對」，他認為這條路本來就很艱辛，但他的初衷依然是希望可以幫助羽毛球的推廣。
麟洋配備受關注 李洋直呼：看到膩了
另外，李洋也認為，自己出現在大家社群的比例實在太高了，「自己都覺得看自己到膩了」，提醒目前依然有很多優秀的運動員正在奮戰，「跪求大家把注意力放在那些正在為我們爭取最高榮耀的他們」，最後也感謝許多粉絲給他滿滿的愛與支持，直呼「我真的是很幸福的人！」
李洋曾透露退役後想要出國玩或環島，雖然他出國比賽很多次，可是從來沒有真的去旅遊玩樂，因此希望退役後可以達成這個想法。沒想到他真的說到做到，今日稍早他也發出限動，看到他戴著帽子、一身休息打扮，和女友一起準備出國，他還笑說「人生第一次出國沒有帶球拍！」
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