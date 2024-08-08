林郁婷遭土國對手比雙X！粉絲衝IG開砲：輸不起　她急逃關帳號

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整場比賽都被林玉婷打得節節敗退的Esra Yildiz Kahraman，在賽後比出的代表女性X染色體的「雙X」手勢，此舉讓台灣人民非常不滿，跑到對手的IG底下砲轟：「輸不起又沒風度，很可悲真的」、「如果妳真的對於此場比賽覺得有爭議，那妳為何不在比賽前就提出異議，然後拒絕出賽？」、「怎麼不一開始就乾脆拒賽，而是打不贏才在那比手勢。」
粉絲心疼替林郁婷發聲 拿出奧委會檢測結果打臉
除了網路上的謾罵聲浪，還有心疼林郁婷的粉絲為她發聲：「林郁婷已經透過國際奧委會確認參賽資格，她的訓練量是極致的嚴苛。妳也是當事人，妳很清楚林郁婷的拳是女人的拳。妳在賽後的風度，完全抹殺了妳身為選手的尊嚴。」
另外也有粉絲非常理性，拿出實質證據，打臉至今認為林郁婷是男性的Esra Yildiz Kahraman：「第1，IBA從來沒有提供過任何證據說林郁婷有XY染色體，妳怎麼可以這麼肯定別人的身體？第2，國際奧委會已經澄清林郁婷有奧運資格，國際奧運會的測試有瑕疵，並非合法。第3，如果你對 IOC規則有問題，去找IOC談，不要再欺負我們的運動員了。」
疑扛不住砲轟聲浪 Esra Yildiz Kahraman急關IG
另外，這名在場上對林郁婷比出「雙X」手勢的Esra Yildiz Kahraman，在今日已將IG大部分貼文關閉留言功能，不過仍然擋不住台灣網友的謾罵，而她稍早更是將個人IG帳號轉為「不公開」，疑似是承受不了四面八方的攻擊。
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