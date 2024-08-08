奧運羽球男雙中國教練身材挨轟「看了眼睛痛」　張軍超狂經歷起底

林郁婷遭土國對手比雙X！粉絲衝IG開砲：輸不起　她急逃關帳號

▲林郁婷（左）以5:0的佳績輾壓土耳其好手Esra Yildiz Kahraman（右），但賽後卻遭到對手比出「雙X」手勢，讓台灣粉絲忍不了跑到對手IG底下留言，怒轟：「輸不起！」而目前她已將個人IG帳號關閉。（圖/達志影像/美聯社）
▲林郁婷（左）以5:0的佳績輾壓土耳其好手Esra Yildiz Kahraman（右），但賽後卻遭到對手比出「雙X」手勢，讓台灣粉絲忍不了跑到對手IG底下留言，怒轟：「輸不起！」而目前她已將個人IG帳號關閉。（圖/達志影像/美聯社）

記者施以慧／綜合報導

近期備受矚目的2024巴黎奧運會，替台灣遠征的「台灣拳后」林郁婷今（8）挑戰女子57公斤級四強戰，並以5:0的好成績壓倒性擊敗土耳其對手Esra Yildiz Kahraman，順利取得金牌戰門票，但對手卻在成績出爐時，對著全場觀眾、評審，以及林郁婷，比出了X手勢，引起全國人民憤怒，甚至還有網友跑到對手的IG下方留言，怒嗆：「不要欺負人」、「輸不起！」隨後該名對手也將個人IG帳號關閉，轉為「不公開」模式。

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▲林郁婷4強賽獲勝後，Esra Yildiz比出手勢「X」。（圖／J.K. Rowling X）
▲林郁婷4強賽獲勝後，Esra Yildiz Kahraman比出手勢「X」。（圖／J.K. Rowling X）
遭對手比出「雙X」手勢　台灣粉絲跑IG留言嗆聲

整場比賽都被林玉婷打得節節敗退的Esra Yildiz Kahraman，在賽後比出的代表女性X染色體的「雙X」手勢，此舉讓台灣人民非常不滿，跑到對手的IG底下砲轟：「輸不起又沒風度，很可悲真的」、「如果妳真的對於此場比賽覺得有爭議，那妳為何不在比賽前就提出異議，然後拒絕出賽？」、「怎麼不一開始就乾脆拒賽，而是打不贏才在那比手勢。」

粉絲心疼替林郁婷發聲　拿出奧委會檢測結果打臉

除了網路上的謾罵聲浪，還有心疼林郁婷的粉絲為她發聲：「林郁婷已經透過國際奧委會確認參賽資格，她的訓練量是極致的嚴苛。妳也是當事人，妳很清楚林郁婷的拳是女人的拳。妳在賽後的風度，完全抹殺了妳身為選手的尊嚴。」

另外也有粉絲非常理性，拿出實質證據，打臉至今認為林郁婷是男性的Esra Yildiz Kahraman：「第1，IBA從來沒有提供過任何證據說林郁婷有XY染色體，妳怎麼可以這麼肯定別人的身體？第2，國際奧委會已經澄清林郁婷有奧運資格，國際奧運會的測試有瑕疵，並非合法。第3，如果你對 IOC規則有問題，去找IOC談，不要再欺負我們的運動員了。」

▲Kahraman在遭到網友火力全開抨擊後，緊急將IG帳號關閉。（圖／IG esrayldiz1）
▲Esra Yildiz Kahraman在遭到網友火力全開抨擊後，緊急將IG帳號關閉。（圖／IG esrayldiz1）
疑扛不住砲轟聲浪　Esra Yildiz Kahraman急關IG

另外，這名在場上對林郁婷比出「雙X」手勢的Esra Yildiz Kahraman，在今日已將IG大部分貼文關閉留言功能，不過仍然擋不住台灣網友的謾罵，而她稍早更是將個人IG帳號轉為「不公開」，疑似是承受不了四面八方的攻擊。

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