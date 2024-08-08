主播大喊「林郁婷送的父親節禮物」　觀眾譙翻：她爸家暴才學拳擊

我是廣告 請繼續往下閱讀
林郁婷曾經透露，學拳擊的原因之一就是因為父親長期對媽媽施暴，不少網友對主播「父親節禮物」的用詞感到不滿，「愛爾達今天的體育主播有點需要加強...她的爸爸就XX，她現在才會在這裡」、「我知道是因為靠近88節才這樣說啦...不過說出口之前，主播真的沒考慮過林郁婷選手的個人經歷嗎...暈喔」、「無關她的身世，就單聽到這句也覺得很不妥，贏是因為她夠努力，為什麼就要當成送給誰誰誰的禮物啊」、「應該是全台家暴父親最棒的警告吧」、「出來道歉！」
拳后練拳護媽遠離家暴 網友緩頰主播無心之過
不過也有許多人幫主播緩頰，認為他有把「給父親的父親節禮物」改成「給全台灣人的父親節禮物」，「主播興奮到口誤，發現後有即時修正了，看在郁婷晉級金牌戰的份上，先不要苛責主播，畢竟他們也是熬夜辛苦的在播報比賽」、「可能是為了應景才說，再加上自強教練（林郁婷教練曾自強）的確對郁婷來說是亦師亦友亦父的存在！」
林郁婷曾經在受訪時透露，家裡有一個哥哥、兩個弟妹，小時候和哥哥一起看動畫《第一神拳》燃起對拳擊的興趣，加上從小身處在父親言語、肢體暴力的環境之下，希望可以保護母親免於家庭暴力，因此開始學習拳擊，「爸爸常打媽媽，所以我加入了拳擊隊，希望能用自己的力量保護媽媽。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。