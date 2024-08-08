林郁婷遭比雙X！土國對手男友IG慘被肉搜　遭噴：回去吃冰淇淋

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林郁婷今（8）日在場上打趴土耳其選手Esra Yildiz Kahraman，以5:0的好成績順利拿下金牌戰的入場券，但對方卻疑似心生不滿，在場外高舉雙手比出意指女性染色體「雙X」的手勢，試圖讓大眾想起林郁婷近期的性別爭議，引起各界撻伐。
網友們在觀看完整場比賽直播後，紛紛跑到Esra Yildiz Kahraman的IG帳號底下留言嗆聲：「輸不起」、「不要再欺負她了」、「很可悲真的。」還有理性粉絲分析對手做出此舉的原因，只是為了擾亂比賽秩序：「如果妳真的對於此場比賽覺得有爭議，那妳為何不在比賽前就提出異議，然後拒絕出賽？」、「怎麼不一開始就乾脆拒賽，而是打不贏才在那比手勢。」甚至外國網友也十分不解，和台灣網友站在同的角度對此頻頻開砲。
對手急關IG逃避攻擊 男友慘遭炎上：「回去賣冰淇淋吧！」
而今日稍早Esra Yildiz Kahraman緊急關閉IG帳號，將個人頁面轉為「不公開模式」，讓網友更加怒火中燒，肉搜出她男友的帳號繼續開噴：「體育精神遠比比賽結果重要」、「不要丟臉丟到國外去」、「風度跟分數一樣0分」、「比起運動，我想你更應該學會尊重。」
由於在台灣鮮少能夠吃到土耳其料理，台灣人較為熟悉的土國食物大概只有風靡全球的土耳其冰淇淋，因此也有不少粉絲對此繼續炎上Esra Yildiz Kahraman：「不甘願就別比啦！去吃土耳其冰淇淋啦」、「回去賣冰淇淋吧」、「輸不起只會造謠，乖乖待在家吃冰淇淋就好！」
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