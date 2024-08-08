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林郁婷遭比雙X！土國對手男友IG慘被肉搜　遭噴：回去吃冰淇淋

▲「台灣女兒」拳擊好手林郁婷（左）在4強戰上以5:0的佳績打趴土耳其好手Esra Yildiz Kahraman（右），事後遭到對方比出「雙X」手勢，讓網友氣炸跑到土國選手男友IG帳號留言：「滾回去吃冰淇淋！」（圖/達志影像/美聯社）
▲「台灣女兒」拳擊好手林郁婷（左）在4強戰上以5:0的佳績打趴土耳其好手Esra Yildiz Kahraman（右），事後遭到對方比出「雙X」手勢，讓網友氣炸跑到土國選手男友IG帳號留言：「滾回去吃冰淇淋！」（圖/達志影像/美聯社）

記者施以慧／綜合報導

有「台灣女兒」、「台灣拳后」等封號的奧運國手林郁婷，近期捲入性別爭議，不過她不畏外界批評聲浪，在女子57公斤級4強戰時以5:0的驚人成績碾壓土耳其選手Esra Yildiz Kahraman，但卻慘遭對手在場外比出「雙X」手勢，引起全台公憤，不僅網友們對此砲火猛開，台灣各界政治人物更是紛紛出面抨擊，讓Esra Yildiz Kahraman急關IG帳號，試圖逃避輿論，但網友們沒打算放過，後續肉搜到Esra Yildiz Kahraman男友的帳號繼續開噴：「滾回去吃冰淇淋！」

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▲卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）在比賽結束時，交叉雙手食指向觀眾席比出X手勢，疑似影射林郁婷的性別爭議。（圖／X）
▲卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）在比賽結束時，交叉雙手食指向觀眾席比出X手勢，疑似影射林郁婷的性別爭議。（圖／X）
林郁婷遭對手比雙X嘲諷性別爭議　台灣網友不忍衝IG開噴

林郁婷今（8）日在場上打趴土耳其選手Esra Yildiz Kahraman，以5:0的好成績順利拿下金牌戰的入場券，但對方卻疑似心生不滿，在場外高舉雙手比出意指女性染色體「雙X」的手勢，試圖讓大眾想起林郁婷近期的性別爭議，引起各界撻伐。

網友們在觀看完整場比賽直播後，紛紛跑到Esra Yildiz Kahraman的IG帳號底下留言嗆聲：「輸不起」、「不要再欺負她了」、「很可悲真的。」還有理性粉絲分析對手做出此舉的原因，只是為了擾亂比賽秩序：「如果妳真的對於此場比賽覺得有爭議，那妳為何不在比賽前就提出異議，然後拒絕出賽？」、「怎麼不一開始就乾脆拒賽，而是打不贏才在那比手勢。」甚至外國網友也十分不解，和台灣網友站在同的角度對此頻頻開砲。

▲土耳其選手在關閉IG帳號後，換男友慘遭肉搜。（圖／IG harunkahramannn）
▲土耳其選手Esra Yildiz Kahraman在關閉IG帳號後，換男友慘遭肉搜。（圖／IG harunkahramannn）
對手急關IG逃避攻擊　男友慘遭炎上：「回去賣冰淇淋吧！」

而今日稍早Esra Yildiz Kahraman緊急關閉IG帳號，將個人頁面轉為「不公開模式」，讓網友更加怒火中燒，肉搜出她男友的帳號繼續開噴：「體育精神遠比比賽結果重要」、「不要丟臉丟到國外去」、「風度跟分數一樣0分」、「比起運動，我想你更應該學會尊重。」

由於在台灣鮮少能夠吃到土耳其料理，台灣人較為熟悉的土國食物大概只有風靡全球的土耳其冰淇淋，因此也有不少粉絲對此繼續炎上Esra Yildiz Kahraman：「不甘願就別比啦！去吃土耳其冰淇淋啦」、「回去賣冰淇淋吧」、「輸不起只會造謠，乖乖待在家吃冰淇淋就好！」

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