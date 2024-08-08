李洋終於出國玩了！跟女友曬機場超甜自拍：第一次出國沒帶球拍
金牌羽球國手李洋，昨（7）日剛搭機跟一眾中華隊選手飛回台灣，今日一早他就在IG限時動態上曬出自己又準備要出國的照片。只見李洋和女友在候機室自拍，李洋更興奮高喊「人生第一次出國沒有帶球拍」，對於即將到來的旅程感到相當期待；照片曝光後也在Threads上掀起討論，粉絲看了紛紛驚呼「真的有夫妻臉」、「希望你們玩得盡興」。
記者藍詩孟／綜合報導
李洋和隊友王齊麟搭檔組成「麟洋配」征戰奧運，已經2次為台灣帶回男雙金牌，之後李洋也打算退役回到國立體育大學擔任教師。在昨日曝光的李洋開箱新家影片他也提到，自己不打球後最想做的就是出國玩以及在台灣環島，想去的國家是日本，因為自己很喜歡日本的環境。
為打比賽從來沒有出國玩過！李洋奪金後放鬆出國度假
李洋說自己因為比賽關係出國不下百次，但沒有一次有時間玩：「輸完球你就不會想要玩，因為你心情很差，贏完球你就沒時間玩，其實它是一個很矛盾的事情。」可見為了打好羽球，李洋把大部分的時間精力都花在比賽、練習上，犧牲掉自己放鬆享樂的時間。
這次巴黎奧運再奪牌，也讓李洋心情放鬆不少，今（8）日一早他就在IG限時動態發文，貼出和女友在候機室的自拍，開心寫下「人生第一次出國沒有帶球拍」，同時也標記女友帳號放閃。照片曝光後Threads上也有不少球迷發文討論，直呼：「真的有夫妻臉，李洋終於沒帶著球拍出國玩了，真的好幸福」、「他說他出國不下百次卻沒有真正玩過，真的是認真的運動員」、「他們真的長得太像了啦，要一直甜甜的下去喔」。