JK羅琳又戰林郁婷！轉對手「比X」畫面 台人嘆：難怪跟演員鬧翻
▲台灣女拳王林郁婷（右圖）今（8）日凌晨以5：0全勝土耳其好手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），不料對方竟對著觀眾比出「X」手勢諷刺林郁婷有男性XY染色體。而JK羅琳（左圖）也分享多則落敗對手在賽場上比X的照片和影片，繼續攻擊林郁婷。（圖／JK羅琳臉書、林郁婷IG）
記者
許芷芸／綜合報導
｜ 2024-08-08 12:15:10 2024-08-08 12:22:19
今（8）日凌晨在巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽中，我國拳擊女將林郁婷以5比0完勝土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），挺進金牌戰。不過卡拉曼卻在賽後比出「雙X」的挑釁手勢，暗諷林郁婷的性別爭議。而最早開始掀起性別爭議的《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）在林郁婷打贏4強賽後，於X上連續分享2篇卡拉曼在賽場上比X的照片和影片，持續攻擊林郁婷。台灣粉絲看到後也不忍了，紛紛留言痛批：「難怪演員都跟她鬧翻！」
JK羅琳又開戰 分享對手落敗「比X 」畫面
台灣女子拳擊好手林郁婷在4強賽中擊敗土耳其女拳手卡拉曼，以5:0獲得壓倒性勝利。對方卻輸不起，走到擂台中央諷刺性的比出「X」手勢，看似強調自己是有XX染色體的女性，影射林郁婷性別有爭議。
在這次風波中，《哈利波特》作者J.K.羅琳多次在X上發文，質疑林郁婷的性別，日前有粉絲在她帳號下貼出運動型女性的照片來「教育」她，強調並非所有女性都長得像芭比娃娃。但J.K.羅琳不以為然，甚至反擊批評她的人：「對我狂發健壯女性的照片，想『教育』我不是所有女性都長得像芭比娃娃，就像是拿形狀不同的馬鈴薯，來向我證明石頭可以吃一樣。」反嗆網友「實在很瘋狂」。 ▲卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）在比賽結束時，交叉雙手的食指向觀眾席比出X手勢，疑似影射林郁婷的性別爭議。（圖／X）
而JK羅琳也不放過這次機會，在X上連續分享2篇卡拉曼比X的照片和影片，持續攻擊林郁婷，看上去依舊堅持自己的立場。
心疼林郁婷被霸凌 台灣粉絲不忍開轟
JK羅琳此舉引發大批台灣粉絲不滿，紛紛留言怒轟：「真的很可悲」、「JK羅琳根本瘋了」、「JK羅琳真的食古不化」、「難怪演員都跟她鬧翻！」
▲對於林郁婷的性別爭議議題，JK羅琳疑似不滿遭到粉絲洗版，持續發文狠嗆「這就像拿不同形狀的馬鈴薯，來證明石頭可以吃一樣可笑」。（圖／JK羅琳X） ▲JK羅琳持續在X轉發了多則卡拉曼雙手高舉「X」手勢的畫面，持續騷擾林郁婷。(圖／X）
▲JK羅琳轉發了多則卡拉曼雙手高舉「X」手勢的畫面，引起台灣粉絲不滿。（圖／Threads）