虎航前6月營收創高卻沒發獎金 工會批：廉航員工不是廉價勞工
台灣虎航去（2023）年8月營收及獲利創下新高紀錄，即宣布發放績效獎金1個月鼓勵同仁。根據最新財報顯示，前6個月累計營收又再創新高，並超越去年8月水準。對此，台灣虎航工會呼籲，航班增加，員工辛勞度也提高，長榮、華航也發放獎金或調薪，但虎航績效獎金卻沒消息，基層員工士氣大受影響。
記者魏妤庭／台北報導
台灣虎航工會指出，台灣虎航的EPS遠勝過其他航空，是績效表現最好的國籍航空公司。根據證交所公開資料，台灣虎航去年非主管員工薪資的中位數是109萬，遠遠落後長榮航空的137萬元、華航154萬元。不僅如此，長榮、華航今年陸續向員工發放獎金及調薪，其中，長榮航空發放員工酬勞2個月、桃園航勤調薪；華航也有員工酬勞。但是績效表現最好的台灣虎航卻沒有績效獎金的消息，讓基層員工的士氣不免大受影響。
台灣虎航工會呼籲，台灣虎航為EPS表現最好的國籍航空司，就要給予員工相對應的待遇，依照去年營運表現對比今年度營運成績，應比照去年在年中發放績效獎金激勵員工，全年度績效獎金也不應低於去年的3.5個月。最終年終獎金應該以去年獲利為基準，依照比例調整。
同時，台灣虎航工會強調，台灣虎航是廉價航空，但不代表員工應該是廉價勞工。台灣虎航應給予員工合理待遇，以利勞資關係和諧。
對此，台灣虎航則回應表示，將於明（9）日舉辦定期勞資會議，議題都可以於會議中提出，再做研議討論。