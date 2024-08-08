全家霜淇淋買1送1來了！父親節加碼「19元吃霜淇淋」：比半價便宜

球后孫穎莎掀風潮！親簽卡炒至上萬元　球迷「豪砸9萬」瘋搶

▲中國桌球選手孫穎莎在巴黎奧運9天漲粉300萬，她的「親簽小卡」已被炒作到上萬人民幣天價。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國桌球選手孫穎莎在巴黎奧運9天漲粉300萬，她的「親簽小卡」已被炒作到上萬人民幣天價。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉彦誼／綜合報導

中國大陸桌球選手孫穎莎在本屆巴黎奧運9天就漲粉300萬，她雖敗給同隊隊友陳夢，只摘下銀牌，但「孫穎莎親簽小卡」已被炒作到上萬元人民幣天價！讓不少網友震驚，也痛批「價格太離譜」、「好好的運動員被粉絲搞！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
據陸媒《海報新聞》報導，5日抖音博主「打工仔小張」在網路上分享，自己在直播間花了2萬元人民幣（約9萬元新台幣）抽了好幾盒盲盒，才抽中「孫穎莎小卡」。影片內容中，他表示直播間每個「小卡盲盒」價格為3999人民幣（約1萬8千元新台幣），抽的5盒當中，有包括羽球選手孫穎莎、自行車選手鄧雅文、體操選手鄒敬園等運動員的「親筆簽名卡」，以及他們的「衣物布料切片」。

▲抖音博主「打工仔小張」在網路上分享自己在直播間花了2萬元人民幣（約9萬元新台幣）才抽中「孫穎莎小卡」（圖／翻攝自抖音）
▲抖音博主「打工仔小張」在網路上分享，自己在直播間花了2萬元人民幣才抽中「孫穎莎小卡」（圖／翻攝自抖音）
有民眾表示，目前「孫穎莎親簽小卡」在淘寶上賣12550元人民幣（約5萬7千元台幣），光一張卡片就能抵一個月薪資！更有網友爆料，在球星卡交易平台「卡淘」上搜索，發現一張帶有孫穎莎簽名字樣及衣料的卡片經44次出價，已被競拍至13655.88元人民幣（約6萬2千元台幣）。

▲有網友爆料，在球星卡交易平台「卡淘」上孫穎莎簽名字樣及衣料的卡片已被競拍至13655.88元人民幣（約6萬2千元台幣）。（圖／翻攝自微博）
▲有網友爆料，在球星卡交易平台「卡淘」上，孫穎莎簽名字樣及衣料的卡片已被競拍至13655.88元人民幣。（圖／翻攝自微博）
不少網友對小卡價格水漲船高表示震驚，紛紛留言「一萬塊就為了買張卡片？」、「價格太離譜」、「真的有人願意花這麼多錢買簽名卡」、「希望飯圈文化不要侵蝕運動界」，也有人質疑「體育盲盒不就是變相的賭博？」、「就是一些推手先把人炒熱，再開始高價賣周邊，太多套路了」。但也有民眾認為「卡片為中國體育官方發行的，是正品，所以才願意花錢。」

奧運桌球／陳夢衛冕金牌！4：2擊敗孫穎莎　中國完成女單10連霸

奧運桌球／太誇張！陳夢、孫穎莎提前「金包銀」　中國隊史第8次

奧運桌球／日本被逆轉！張本智和崩潰長跪：無法接受現實寧願去死

奧運桌球／德國傳奇名將Timo Boll將退役！馬龍、樊振東皆表祝福

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生