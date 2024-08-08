球后孫穎莎掀風潮！親簽卡炒至上萬元 球迷「豪砸9萬」瘋搶
中國大陸桌球選手孫穎莎在本屆巴黎奧運9天就漲粉300萬，她雖敗給同隊隊友陳夢，只摘下銀牌，但「孫穎莎親簽小卡」已被炒作到上萬元人民幣天價！讓不少網友震驚，也痛批「價格太離譜」、「好好的運動員被粉絲搞！」
記者劉彦誼／綜合報導
據陸媒《海報新聞》報導，5日抖音博主「打工仔小張」在網路上分享，自己在直播間花了2萬元人民幣（約9萬元新台幣）抽了好幾盒盲盒，才抽中「孫穎莎小卡」。影片內容中，他表示直播間每個「小卡盲盒」價格為3999人民幣（約1萬8千元新台幣），抽的5盒當中，有包括羽球選手孫穎莎、自行車選手鄧雅文、體操選手鄒敬園等運動員的「親筆簽名卡」，以及他們的「衣物布料切片」。
有民眾表示，目前「孫穎莎親簽小卡」在淘寶上賣12550元人民幣（約5萬7千元台幣），光一張卡片就能抵一個月薪資！更有網友爆料，在球星卡交易平台「卡淘」上搜索，發現一張帶有孫穎莎簽名字樣及衣料的卡片經44次出價，已被競拍至13655.88元人民幣（約6萬2千元台幣）。
不少網友對小卡價格水漲船高表示震驚，紛紛留言「一萬塊就為了買張卡片？」、「價格太離譜」、「真的有人願意花這麼多錢買簽名卡」、「希望飯圈文化不要侵蝕運動界」，也有人質疑「體育盲盒不就是變相的賭博？」、「就是一些推手先把人炒熱，再開始高價賣周邊，太多套路了」。但也有民眾認為「卡片為中國體育官方發行的，是正品，所以才願意花錢。」