父親節88歲阿西願下輩子再做父女！楊繡惠感動淚崩一生未嫁養家
楊繡惠一生未嫁養家，主持民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，到彰化出外景，隔天就是88父親節，節目組找來她的88歲台灣喜劇演員阿西（楊坤灶）錄製影片，阿西在影片中表示，自己快90歲了，楊繡惠為了她這個老爸一直忙通告賺錢，要她沒賺錢也沒關係，希望下輩子還能再做父女，楊繡惠感動淚流不止還頻頻拭淚。
記者林奕如／台北報導
主持人阿翔、楊繡惠與來賓董至成、筠熹日前來到彰化芳苑，體驗遊黑蜆養殖的工作。節目播出為父親節隔日，職人分享了爸爸拚黑蜆事業拚到高血壓眼前一片黑時，仍掛記著與日本客人談生意的辛苦過程，準備了蛋糕及禮物謝謝爸爸的付出，讓他們現在的事業有好的基礎，阿翔也利用機會和爸爸說父親節快樂，希望爸爸身體健康保重身體。
開場選在親子同遊的人氣景點漢寶濕地，主持人阿翔、楊繡惠介紹優美風景的同時，筠熹用日文介紹了本集主角大和黑蜆進場，沒想到竟是董至成裝扮而成的黑蜆精，董至成有「假摔天王」封號，董至成原本也想假摔，沒想到董至成真的重心不穩，跌落黑蜆池裡，所幸水池的水不深，池底又是軟泥可做緩衝，董至成跌落後馬上站起，還隨手抓了一把草和泥土塞進嘴裡做效果。
職人說要帶大家去見辣妹和猛男，董至成換上西裝外套手持鮮花，開心以為職人要介紹辣妹，他三年單身生活將有望終結了，沒想到職人講的辣妹是「母的黑蜆」，聽到這裡董至成氣到把西裝外套整個包著頭，不願接受事實。