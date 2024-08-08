林郁婷被搭訕主動問「妳以為我是男生嗎」　她心疼曝拳后私下態度

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林郁婷的性別爭議從奧運開賽延燒至今，《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）多次發文攻擊有XY染色體不應該參加女性競爭運動項目，IBA國際拳總5日更主動召開記者會，卻不願提供任何實質證據，林郁婷在去年世錦賽中，受到IBA檢驗銅牌戰，卻因為性別檢測中被驗出有XY染色體被取消銅牌，雖然隨後她也附上檢驗結果，但IBA仍不買單，而這次奧運藥檢，她並沒有被驗出「不是女性」的結果。
只是爭議延燒，她在賽場上連續打贏烏茲別克、保加利亞以及土耳其選手，但每場比賽都遭到對手無理對待，和對方教練握手被無視，裁判喊停被壓頭，以及賽後對手比出「雙X」手勢等等。這次台灣粉絲不忍了，直接衝到Esra Yildiz Kahraman的IG帳號底下留言嗆聲：「輸不起」、「不要再欺負她了」、「很可悲真的。」
面對性別爭議風波 主動自證「我是女生」
對於性別爭議，林郁婷從未正面回應，第一場賽事結束後，她被大批的外媒嚇到，並沒有停下來接受訪問，教練也希望她專注於賽事，有網友在Threads上分享與林郁婷的合照，分享曾經在撞球中心遇到林郁婷，當時主動上前詢問林郁婷能不能教她。
林郁婷馬上答應，還告訴她學撞球不難，過程中，林郁婷問，「阿姨，妳以為我是男生嗎？」她也很直白回，「看起來好像，但我不確定。」沒想到林郁婷大笑後說，「阿姨我是女生，而且我的名字叫林郁婷，是女字旁的婷喔！」讓所有人看了好心疼，直喊，「打爆他們」、「就是長得帥了點」、「不曉得她抱著什麼心情問這題」、「希望她一直保持堅定意志」。在11日金牌賽中，林郁婷將對上年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔（Julia Szeremeta）。
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