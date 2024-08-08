英特爾股價大怒神急墜！5天跌近35% 股東怒告：欺騙性隱瞞壞消息
晶片製造大廠英特爾（Intel）今年第2季財報數字不如預期，加上裁員與暫停配息等利空消息傳出，讓股價在本月初一度單日暴跌26％，創50年最大跌幅，市值蒸發逾300億美元。對此，英特爾的股東憤而聯合提告，指控英特爾之前故意隱瞞裁員、業績不佳等負面消息，導致股價如大怒神狂瀉時股東們措手不及，蒙受損失。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，英特爾股東已針對英格爾執行長季辛格（Patrick Gelsinger）與英特爾財務長金斯納（David Zinsner）提起集體訴訟，並已向舊金山聯邦法院提交訴訟文件。
不滿的股東們指控，英特爾在1日才坦承其代工業務「陷入困境」，不僅營收下滑，還面臨數十億美元的額外成本。然後就在隔日，英特爾股價暴跌，股東稱這樣的發展讓他們措手不及，認為英特爾在過去憑藉虛假或誤導性陳述讓他們誤以為公司的業務和製造能力出色，導致股價在今年8月之前遠遠遭到高估。
對於遭股東聯合提吿，英特爾沒有立即發表評論。自英特爾宣布將大幅裁員且暫停配息以進一步削減成本後，5天之內股價就慘跌近35％。有分析師認為，英特爾如今已面臨公司「存亡之秋」危機，產品落後市場，陷入生存困境。