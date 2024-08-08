魏如萱嚴重頭痛奔急診！曝「吃藥也壓不住」工作喊卡 病況曝光
41歲金曲歌后魏如萱出道至今擁有許多膾炙人口的歌曲，包括〈你啊你啊〉、〈彼個所在〉等，平時她也會透過社群平台和歌迷互動。不過昨（7）日她突然在IG限時動態透露，頭部突然劇烈疼痛，且即使吃止痛藥也壓不下來，半夜到醫院急診打針才終於和緩一點，但還是沒有完全康復，因此不得不向電台請假。今日稍早魏如萱經紀人回應《NOWnews今日新聞》，表示「目前已經沒有頭痛了喔，謝謝大家的關心。」
記者朱祖儀／綜合報導
魏如萱在IG透露，這次頭痛狀況特別嚴重，即使吃了止痛藥還是沒有好轉，讓她覺得非常不舒服，更直呼「最恨頭痛！」因此6日收工之後，半夜就衝去急診打了2針止痛針才終於好一點，後來還到中醫放血針灸治療，不過身體還是不太舒服，不禁崩潰表示「痛痛的、累累的。」
因為魏如萱還沒有完全康復，所以7日晚上的電台工作只好請假，也說「希望明天就好了！從照片中則可以看到，雖然魏如萱戴著口罩，加上留著妹妹頭瀏海，只露出眼睛的部分，但坐在醫院的候診椅上面，手還按著打針的地方，還是可以看出來她似乎很疲憊又不舒服。稍早《NOWnews今日新聞》記者詢問魏如萱經紀人，對方表示「目前魏如萱已經沒有頭痛了，謝謝大家的關心。」
魏如萱不習慣戴隱形眼鏡 考慮明年動手術
而魏如萱平時經常和粉絲互動，也會分享自己的身體狀況，前陣子她就發文透露，最近戴隱形眼鏡只要超過2小時，就覺得眼球要窒息了，「可以戴隱形眼鏡的人好厲害」，不過她又覺得戴眼鏡很麻煩，因此考慮明年要去動手術。許多粉絲相當支持，「這輩子做最正確的手術就是雷射近視！擺脫眼鏡真的很爽」、「我也很想去雷射欸，但又有點怕怕的。」