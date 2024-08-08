奧運桌球／簡彤娟交手偶像王曼昱好幸福！首戰五環殿堂：不太滿意
簡彤娟交手偶像王曼昱好幸福！中華隊昨（7）日出戰巴黎奧運桌球女團8強賽事，由鄭怡靜、陳思羽和簡彤娟交手堪稱「大魔王」的中國隊，其陣包含女單世界前三的孫穎莎、陳夢、王曼昱。中華隊雖然以0：3遭到中國隊橫掃，不過22歲簡彤娟對於能交手自己的偶像王曼昱，感覺非常幸福。另外，簡彤娟也自評生涯首次奧運表現，認為不滿意，希望之後在國內、外賽事都能夠更精進自己。
記者林之越/綜合報導
中華女團8強止步 和偶像交手頻偷笑
本場比賽簡彤娟2次在場上交鋒王曼昱，先是在第1點的雙打和陳思羽合拍，但遭到剛摘下本屆女單金牌的陳夢與王曼昱，直落三取勝。在總分數0：2的聽牌落後下，第三點女單直面王曼昱，仍然以直落三不敵對手，最終中華女團就以0：3遭到中國橫掃淘汰，止步8強。
賽後談到和偶像交手的感想，簡彤娟說道：「對她們比較不會有心理壓力，主要中國隊球員裡，王曼昱就是我最崇拜的，個子比較高，反手很好，能跟她打很幸福。」並自己補充道：「能夠上場兩場很開心，連待球的時候都在偷笑。」
首戰奧運收穫滿滿 期待有所精進
現年22歲的簡彤娟，世界排名第47名，是首次出戰奧運，雖然在女單以0：4不敵香港選手朱成竹，止步64強，不過在女團16強賽事中，和陳思羽合拍，以直落三擊敗澳洲，拿下女雙第1點。
自評本次奧運的表現，簡彤娟表示：「肯定是不滿意的，但最後一場有調整過來，有打出自己的東西。」但仍自許：「希望以後無論國內外大小比賽，我都能打得更好、更精進自己，這次比賽氣氛真的很好，希望未來也還有機會再來巴黎比賽，讓大家看看我的進步。」