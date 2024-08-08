十元放閃王齊麟遭轟「大杯咖啡」！樂天女孩不忍了集體槓上酸民

我是廣告 請繼續往下閱讀
王齊麟與李洋在結束奧運賽事後凱旋歸國，不少粉絲凌晨4點就到機場等待接機，而兩人昨日上午抵達桃園機場，現場更是人潮滿滿，幾乎要塞爆大廳，另外近期備受矚目的王齊麟的女友十元也現身，男方還在見到女友的瞬間更是給予「摸頭殺」，並在受訪完後緊牽十元步出大門離開，而這整段過程也被在場的粉絲與媒體捕捉，在網路上掀起熱議。
不少粉絲相當祝福兩人的戀情，不過卻仍有酸民對此火力全開，指出十元高調現身，只會讓戀情難以長久，甚至有酸民在Threads上發文炎上：「男友都拿世界冠軍了，身為女朋友還不會幫忙揹東西，只會出現來沾光、宣示主權，估計也是個『大杯咖啡』。」由於網路用語「咖啡」的含義是貶低、歧視女性的意思，該則貼文也引發討論，不少粉絲認為該名網友有「仇女」傾向，疑似非常討厭女性。
王齊麟海巡霸氣護愛 粉絲大讚：真男人
對此，王齊麟也海巡到該名網友的文章並回覆：「女朋友是拿來疼的！要也是我揹她。」並向網友們表示希望謾罵聲浪可以只針對他就好，讓網友大讚：「真男人」、「這種男友哪裡找？」
樂天女孩集體發聲 頻喊心疼怒嗆網友
雖然網路上支持十元的聲浪大過酸民的攻擊，但少數的批判言論卻十分激進，讓同為樂天女孩的啦啦隊成員們小帆（楊曉帆）、心韻也在Threads上試圖替好友發聲：「怎麼滑都會看到一些人在謾罵真的很心疼，感情是兩個人的事，就算不給予祝福但尊重他人應該是最基本的吧？何況他們也只是做他們平常會做的事而已，放大鏡可以收起來了。」
小帆則是強力闢謠，坦言十元不是高調的人：「從認識十元到現在都一直知道她不是特別愛搶鏡高調的人，接機這就是很正常的事情，連朋友都有可能接朋友的機了，現在承受了更多莫名的輿論真的好心疼。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。