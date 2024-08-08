奧運舉重／方莞靈帶媽媽拚奧運！背後故事動人 盼下次亞運能奪牌
方莞靈在今（8）日巴黎奧運女子舉重49公斤級賽事出賽，排名第4，去年因傷錯過杭州亞運，今年再拚巴黎奧運，但因為一個月前手指受傷，方莞靈抓舉完後，手有點撐不住，可惜沒能完成總和200公斤、奪牌目標，來自嘉義阿里山鄒族的方莞靈，最初是練田徑起家，與生俱來的爆發力被舉重教練相中，為了改善家境，決定苦心練習舉重，2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽中奪得金牌，而她出身單親家庭，從小跟媽媽相依為命，如今帶媽媽看奧運的願望達成，她也希望之後要在亞運會奪牌。
記者吳政紘/綜合報導
方莞靈被稱為舉重精靈 外型可愛，在上屆東京奧運女子49公斤級，以抓舉80公斤、挺舉101公斤的成績拿下第4名，遺憾未能站上頒獎台。今年方莞靈在泰國舉行的世錦賽，再度突破自我，以抓舉84公斤、挺舉108公斤、總和192公斤成績刷新個人最佳成績，生涯第二度登上五環殿堂。
方莞靈自小由媽媽獨自扶養，出身單親家庭，她和媽媽相依為命、彼此支撐，是她堅持走下去的力量，而這次媽媽也有到現場，為她加油。來自嘉義阿里山鄒族的方莞靈，最初是練田徑起家，與生俱來的爆發力被舉重教練相中，為了改善家境，決定苦心練習舉重，也終於在國內比賽中脫穎而出。
方莞靈賽後接受《中央社》採訪時笑說，「媽媽可以到場當然很不一樣，賽前就跟媽媽約定，希望今天成功率百分百，可惜挺舉第2把失敗」。她也在賽後找「媽媽」，兩人母子情深。也透露在選手介紹的時候有偷偷掃描台下，尋找媽媽的身影。
方莞靈在女子49公斤級以抓舉86公斤、挺舉107公斤、總和193公斤，在舉重賽事名列第6，抓舉、總和都破全國紀錄。方莞靈受訪時表示，完賽感覺是輕鬆的，雖然跟預期還是有點落差，但希望保持步調，從上一場年初的泰國舉重世界盃到今天的巴黎奧運，一直延續到明年的亞運國手選拔，希望可以一舉進入亞運會頒獎台上。