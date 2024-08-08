賈靜雯突然斜眼、臭臉！修杰楷湯喝不下去 直球問：是不是有誤會
賈靜雯入行33年，近年交出台劇《我們與惡的距離》、電影《瀑布》2部代表作，並抱走金鐘和金馬獎最佳女主角，事業再度攀上高峰，感情方面與第二任老公修杰楷結縭8年，共同養育3名女兒，家庭生活幸福。修杰楷昨（7）日公開一張賈靜雯斜眼看人、面無表情的照片，問老婆：「是不是有什麼誤會？」
記者楊穎軒／綜合報導
昨天晚上，修杰楷在IG限時動態上傳和愛妻吃燒肉的照片，可見賈靜雯正拿著湯匙撈湯，頭微微抬起，眼神掃向正對面的修杰楷，表情則是完全放鬆，看起來像擺臭臉，修杰楷寫下：「妳這表情，這碗湯，我該不該喝？是不是有什麼誤會？有話好好說。」
動態一發布，賈靜雯也轉發，回應修杰楷：「我只是餓了...」並附上淚眼汪汪的表情符號，夫妻倆一來一往，逗趣的互動令人會心一笑。
賈靜雯突然發文撂狠話 修杰楷驚：是在說我嗎？
去年底，賈靜雯在IG發一篇限時動態，引用某心靈雞湯文，「當善良不被善待的時候，唯一的溝通方法就是撕破臉，如果你不撕破臉，就得忍受別人的不要臉。」她表示，對這段話很有感觸，希望大家都珍惜彼此之間的良善，並附上雙手合十的符號。修杰楷後來出席活動被問及此事，訝異地喊：「是在說我嗎？不是吧，很怕！」
修杰楷進一步推測，賈靜雯可能只是單純看到這類小語很有感觸，才會分享給大家，「因為她平時就會貼很多可愛的圖、長輩圖、正能量圖給我，很可能她也有轉貼這句給我，但我沒看到。」承認諸如此類的圖文對他而言「資訊量很大」，因此賈靜雯傳來後，自己通常都是「已讀不回」。