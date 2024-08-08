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巷仔內／狂開臨時會有違《憲法》精神　立法院延宕不能只怪在野黨

▲立法院第十屆第一會期，朝野互動不佳，立院審查時程常被迫延宕。（圖／資料照片）
▲立法院第十屆第一會期，朝野互動不佳，立院審查時程常被迫延宕。（圖／資料照片）

記者何哲欣／特稿

民進黨立院黨團呼籲盡速開臨時會，處理考試委員與NCC委員人事案，避免考試院與NCC委員出現空窗期。但民眾黨拒絕開臨時會，國民黨也認為，人事案延宕是民進黨自己造成的，配合開臨時會意願不高。藍白又挨批擺爛，拖累執政黨。但現在立法院開臨時會，幾乎已經變常態，有違《憲法》規定的緊急、重大等原則。

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更何況，以這次考委與NCC委員的人事案來看，即使急迫，也不是立法院造成的。考委的人事案早在5月底就送到立法院，立法院延會到7月15日，一個多月的時間，卻不見立委關心。NCC委員則是在前任院長陳建仁就已送來，新任行政院長卓榮泰一度說，會重新檢視名單，在野黨也希望NCC委員重新提名，但之後行政院卻拒絕換人，還要立法院在7月底前通過，現在卻又反過頭來指責在野黨。

民進黨副秘書長何博文稱，考委審查若停擺，會影響50萬考生權益，同樣也是危言聳聽。國考執行業務是考選部負責，考委通常只協助擔任典試委員，即使沒有考委，難道國考就會全面停擺嗎？考試院是院級機關，因此考選部、銓敘部通過的政策，需要送到考試院會內討論、通過，但實質上決定的都是考試院長，考委也很常被當橡皮圖章，這是民進黨過去主張廢除考試院的主要理由，但如今反而擔心少了考委，考試權就無法運作，民進黨反而變成最大力護航考試權、監察權的政黨，也太諷刺。

過去不論藍綠執政，立法院都只能被動配合行政院，因此不斷被譏為行政院的立法局，但現在行政立法分屬不同政黨，民進黨不能再如過去8年，對立法院頤指氣使，更不要把立法院審查延宕的責任，都怪罪到在野黨身上。民進黨團總召柯建銘很常說，在野黨杯葛執政黨是天經地義。如果希望朝野和諧，執政黨先展現氣度，拿出協商的誠意吧。

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