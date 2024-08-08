泰國最受歡迎政黨被勒令解散！外媒狠批：踐踏民主

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皮塔在選舉中獲得多數年輕人和中產階級的支持，年輕人對國家社會和政治變革的速度不滿意；中產階級選民則對 2014 年上台的軍政府讓泰國經濟更加衰退而感到沮喪。
皮塔除了承諾選民會改善經濟之外，也針對《冒犯君主罪》有所想法。除此之外，皮塔的學經歷相當優異，他從泰國名校、國立法政大學商學院取得金融學士學位後，還成功獲得哈佛大學的國際獎學金，同時在哈佛與麻省理工攻讀公共政策碩士與工商管理碩士學位。「首位獲得哈佛國際獎學金」泰國生的頭銜也為他履歷增添一層光環；直到25歲，他因為父親的離世才回到泰國承接家族事業，負責接管已經負債累累的米糠製油公司「Agrifood」，花了兩年讓公司起死回生後，才回歸美國完成碩士學業。
皮塔的領袖魅力與親民成功使其脫穎而出，此前民調最高的候選人仍是億萬富翁家族、前總理戴克辛么女貝東丹，但皮塔作為知識分子代表，提出不少修改《王室侮辱法》、削弱軍方政治影響力、遏制商業壟斷、支持婚姻平權法案等深受年輕世代支持的政見；與此同時，他也善用社群網路分享該政黨理念與競選活動，在去年的選舉中皮塔領導前進黨大贏1350萬票。
《經濟學人》認為憲法法庭的決議將讓2027年的選舉更加艱難，同時也可能間接導致泰國人民再度走上街頭，反對憲法法庭的不公不義。
與此同時美國政府也在關注泰國的政治情況，前進黨的解散無疑是民主進程的大退步，泰國軍政府的權力擴大對美國而言並非好事，2014年泰國軍政府政變後，政治態度偏向中國，直到去年新政府上台後，美國才與泰國恢復軍事方面的聯繫，然而泰國憲法法庭解散前進黨的行為，可能會讓美國審慎考慮F-16軍用機的軍售案。