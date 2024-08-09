奈良鹿咬爛中國客護照！反被台灣妹「1招」收服 日本人感動狂讚
日本人氣景點奈良公園，日前傳出有中國遊客毆打鹿群，還有中國遊客故意將鹿仙貝沾大便餵鹿，沒品行為引起日本人公憤，後續也傳出有鹿咬爛中國遊客的護照報復。然而近日台灣音樂人徐小花（Hana Hsu）到奈良旅遊，拿出自身梳子替鹿群「梳毛」，意外地相當討小鹿們歡心，小鹿們還主動湊上前狂蹭，可愛互動畫面瞬間爆紅，也讓日本網友感動留言：「我們歡迎像您這樣心地善良的遊客。」
記者賴禹妡／綜合報導
音樂人徐小花日前在IG發布影片，表示「我的梳子在奈良被鹿搶走了⋯」，原來是她近日到奈良公園遊玩，當地鹿群對徐小花手上的梳子非常感興趣，一個個排隊纏著她要梳頭，還主動把頭湊上去磨蹭。
只見影片中，一隻公鹿用頭來回狂蹭徐小花的梳子，舒服到無法自拔，好不容易離開後，後方又出現另一頭鹿，聞了聞梳子便開始享受梳頭服務，讓徐小花忍不住笑喊：「每一隻鹿聞了我的梳子之後都要梳，我就這樣沿路梳了快三四十隻鹿的頭，最後我根本沒有買鹿餅就收服了一堆鹿。」
這支影片在徐小花IG粉專PO出後，引來大批日本人狂讚，「感謝您善待日本的鹿，對我們來說，鹿是神的象徵，作為日本人，我們歡迎像您這樣心地善良的遊客」、「非常感謝妳用愛對待奈良的鹿」。
事實上，日前才有日本民眾目擊，一名中國男遊客在奈良公園對鹿拳打腳踢，畫面曝光讓當地人強烈不滿，之後又有一群江浙口音的中國遊客，故意將奈良公園中用來餵食的鹿仙貝，拿去沾地上的鹿大便後餵給鹿吃，並和同伴哈哈大笑，還將影片PO上網，引起日本人公憤。