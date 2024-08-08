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林郁婷金牌戰對上20歲塞琳梅塔　唐綺陽曝她處境：千萬別中虛招！

▲林郁婷（右）金牌戰將對上20歲小將茱莉亞·塞琳梅塔，唐綺陽（左）曝林郁婷「土星雙魚」處境，要她別中了虛招。（圖／翻攝自唐綺陽臉書、林郁婷IG）
▲林郁婷（右）金牌戰將對上20歲小將茱莉亞·塞琳梅塔，唐綺陽（左）曝林郁婷「土星雙魚」處境，要她別中了虛招。（圖／翻攝自唐綺陽臉書、林郁婷IG）

記者李欣容／台北報導

2024巴黎奧運賽事即將進入尾聲，「台灣拳后」林郁婷8日在女子57公斤級四強戰，以5:0擊敗土耳其對手Esra Yildiz Kahraman，取得金牌戰門票，8月11日金牌戰將對上20歲的波蘭小將茱莉亞·塞琳梅塔（Julia Szeremeta）。自從參賽以來，林郁婷就深陷性別質疑，從未正面回應爭議，「國師」唐綺陽也以星座分析林郁婷的處境，以自身為例，「我也曾經歷霸凌，所以想告訴郁婷，無需懼怕莫名惡意，那都是虛妄。」告訴她最終定能活出自我。

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深陷性別爭議　林郁婷被對手比雙X羞辱

林郁婷今（8）日以5:0大勝土耳其選手Esra Yildiz Kahraman，但對方卻心生不滿，在場外高舉雙手比出意指女性染色體「雙X」的手勢，試圖讓大眾想起林郁婷近期的性別爭議，不只是土耳其選手，在上一戰中，保加利亞選手在輸給林郁婷後，也比出同樣的手勢。

▲林郁婷金牌賽對手，塞雷梅塔（Julia Szeremeta）在稍早4強賽中，以4比1成績擊敗林郁婷的宿敵佩特喬。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷金牌賽對手，塞琳梅塔（右）在4強賽中，以4比1成績擊敗林郁婷的宿敵佩特喬。（圖／美聯社／達志影像）
8月11日的金牌戰，林郁婷將對上20歲的波蘭小將茱莉亞·塞琳梅塔（Julia Szeremeta），有趣的是，塞琳梅塔在參加奧運前，曾參加波蘭盧布林省議會選舉，但最終並沒有當選，今年奧運，雖然塞琳梅塔從32強打起，但一路過關斬將，也替波蘭拿下32年來首面拳擊獎牌，實力不容小覷。

▲中華林郁婷挺進巴黎奧運拳擊四強賽，確定有獎牌入袋，但性別風波持續延燒，國際拳總召開記者會說明禁賽原因，強調自己的檢驗沒問題，且具有法律約束力。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷在巴黎奧運挺進4強，但卻因性別問題再度被各界討論。（圖／美聯社／達志影像）
全台力挺台灣女兒　唐綺陽曝土星雙魚在重整階段

對於林郁婷的爭議，全台同心力挺，「國師」唐綺陽在她比賽前，在臉書長文寫下林郁婷現在的處境，「就是土星第一次回歸」，以自身經歷為例，「想告訴郁婷，無需懼怕莫名惡意，因為『那都是虛妄』，對手影響不了我們現實，只好用虛招來動搖我們心智。」

唐綺陽耀林郁婷千萬不能中招，覺得自己倒霉，反而忘了自己是強大的人，「這就太傻。土雙魚一旦破繭，定能給予他人正能量原因，因為你不接受迫害，拒絕耽溺，勇敢堅強，最終定能活出自我。」不少粉絲都在留言處替林郁婷加油，「大郁婷寶貝加油」、「郁婷加油！全台灣都挺妳」、「台灣女兒勇敢自信超強實力，郁婷加油」。

▲唐綺陽在4強賽前發文祝福林郁婷，後來林郁婷也在比賽中獲得勝利。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）
▲唐綺陽在4強賽前發文祝福林郁婷，後來林郁婷也在比賽中獲得勝利。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

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