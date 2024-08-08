林郁婷金牌戰對上20歲塞琳梅塔　唐綺陽曝她處境：千萬別中虛招！

我是廣告 請繼續往下閱讀
林郁婷今（8）日以5:0大勝土耳其選手Esra Yildiz Kahraman，但對方卻心生不滿，在場外高舉雙手比出意指女性染色體「雙X」的手勢，試圖讓大眾想起林郁婷近期的性別爭議，不只是土耳其選手，在上一戰中，保加利亞選手在輸給林郁婷後，也比出同樣的手勢。
8月11日的金牌戰，林郁婷將對上20歲的波蘭小將茱莉亞·塞琳梅塔（Julia Szeremeta），有趣的是，塞琳梅塔在參加奧運前，曾參加波蘭盧布林省議會選舉，但最終並沒有當選，今年奧運，雖然塞琳梅塔從32強打起，但一路過關斬將，也替波蘭拿下32年來首面拳擊獎牌，實力不容小覷。
全台力挺台灣女兒 唐綺陽曝土星雙魚在重整階段
對於林郁婷的爭議，全台同心力挺，「國師」唐綺陽在她比賽前，在臉書長文寫下林郁婷現在的處境，「就是土星第一次回歸」，以自身經歷為例，「想告訴郁婷，無需懼怕莫名惡意，因為『那都是虛妄』，對手影響不了我們現實，只好用虛招來動搖我們心智。」
唐綺陽耀林郁婷千萬不能中招，覺得自己倒霉，反而忘了自己是強大的人，「這就太傻。土雙魚一旦破繭，定能給予他人正能量原因，因為你不接受迫害，拒絕耽溺，勇敢堅強，最終定能活出自我。」不少粉絲都在留言處替林郁婷加油，「大郁婷寶貝加油」、「郁婷加油！全台灣都挺妳」、「台灣女兒勇敢自信超強實力，郁婷加油」。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。