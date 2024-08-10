金城武22歲長這樣！《號角響起》定裝照曝光　影迷：帥到無可匹敵

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貼文一發布，湧入大批影迷讚嘆男神的容貌和回憶片中台詞：「無可匹敵的帥～珍貴青春回憶」、「亞洲第一帥， 沒話說」、「號角響起的金城武真的超級可愛的」、「滿車的梅花啦」、「林北給你晚點名啦」、「號角響起真的是經典中的經典」、「超帥且有氣質」、「單眼皮也很帥」、「能帥又能搞笑」、「真的好久沒有這麼帥的明星了」、「帥了一輩子是什麼人生體驗？」
四小天王合演3人沒當兵 經典電影台詞長紅28年
台日混血的金城武，拿的是日本國籍，雖然拍過不少軍教片，但實際上沒有服過兵役，他以1994年金鰲勳執導的《報告班長3》，2年後朱延平所導、吳念真編劇的《號角響起》紅遍兩岸三地，《號》片找來「四小天王」林志穎、吳奇隆、金城武、蘇有朋主演，1995年10月27日開鏡，金城武演出混黑道、左胸有刺青的小兵，而唯一當過兵、正在服役的林志穎那時還經國防部批准，才告假來拍片。
《號角響起》當年在台灣上映，全台拿下5000萬元的高票房，成績不俗，僅次劉德華主演的《烈火戰車》，成為國片檔冠軍，片中林志穎、吳奇隆、金城武、蘇有朋、張立威插科打諢，製造無厘頭又白目的笑料，台詞如「你安靜一點，我是流氓啦」、「伙食好、住得好，個個學習情緒高」等，或是改編版本的軍歌〈妹妹背著無敵鐵金剛〉傳頌至今，讓本片成為影迷心目中的「第一軍教片」。