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金城武22歲長這樣！《號角響起》定裝照曝光　影迷：帥到無可匹敵

▲金城武軍教片代表作《號角響起》定裝照曝光，28年前的他正值顏值巔峰。（圖／NOWnews資料照）
▲金城武軍教片代表作《號角響起》定裝照曝光，28年前的他正值顏值巔峰。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

影壇巨星、萬人迷金城武戲齡35年，憑雕像般的深邃五官、180公分高䠷身材及憂鬱氣質，成為當今「帥哥」的代名詞，而時隔7年，金城武2017年年底就拍完的港片《風林火山》，終於定檔於今年12月上映。日前有粉專分享金城武28年前國片《號角響起》的定裝照，網友忍不住說：「他的帥還是無人能超越...」

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某臉書影劇粉專釋出金城武1996年為電影《號角響起》拍攝的定裝照，可見當年22歲的金城武一頭中分短髮抹上造型品，穿陸軍制式襯衫、卡其長褲，佩上銅釦腰帶，名牌繡有角色名「李大維」，服裝師把兩邊袖口捲起，解開兩顆上衣的扣子，金城武拿著步槍擺POSE，不管是手插口袋站三七步，還是凌厲的眼神，都帥度破表。

▲金城武《號角響起》珍貴的定裝照片，男神英氣逼人。（圖／熟撰角落 SoulWriter臉書）
▲金城武《號角響起》珍貴的定裝照片，一代男神英氣逼人。（圖／翻攝自臉書粉專）
貼文一發布，湧入大批影迷讚嘆男神的容貌和回憶片中台詞：「無可匹敵的帥～珍貴青春回憶」、「亞洲第一帥， 沒話說」、「號角響起的金城武真的超級可愛的」、「滿車的梅花啦」、「林北給你晚點名啦」、「號角響起真的是經典中的經典」、「超帥且有氣質」、「單眼皮也很帥」、「能帥又能搞笑」、「真的好久沒有這麼帥的明星了」、「帥了一輩子是什麼人生體驗？」

四小天王合演3人沒當兵　經典電影台詞長紅28年

台日混血的金城武，拿的是日本國籍，雖然拍過不少軍教片，但實際上沒有服過兵役，他以1994年金鰲勳執導的《報告班長3》，2年後朱延平所導、吳念真編劇的《號角響起》紅遍兩岸三地，《號》片找來「四小天王」林志穎、吳奇隆、金城武、蘇有朋主演，1995年10月27日開鏡，金城武演出混黑道、左胸有刺青的小兵，而唯一當過兵、正在服役的林志穎那時還經國防部批准，才告假來拍片。

《號角響起》當年在台灣上映，全台拿下5000萬元的高票房，成績不俗，僅次劉德華主演的《烈火戰車》，成為國片檔冠軍，片中林志穎、吳奇隆、金城武、蘇有朋、張立威插科打諢，製造無厘頭又白目的笑料，台詞如「你安靜一點，我是流氓啦」、「伙食好、住得好，個個學習情緒高」等，或是改編版本的軍歌〈妹妹背著無敵鐵金剛〉傳頌至今，讓本片成為影迷心目中的「第一軍教片」

▲金城武《號角響起》珍貴的定裝照片，男神英氣逼人。（圖／熟撰角落 SoulWriter臉書）
▲▼金城武《號角響起》珍貴的定裝照片。（圖／翻攝自臉書粉專）
▲▼金城武《號角響起》珍貴的定裝照片。（圖／熟撰角落 SoulWriter臉書）

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