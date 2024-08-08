男記者搶摸全紅嬋金牌挨轟！低情商提問掀議 真實身分竟是大前輩
2024年巴黎奧運女子單人十米台決賽中，中國選手全紅嬋再次施展「水花消失術」，第四跳成功以92.40的全場最高分，衛冕金牌殊榮。不過，有網友注意到賽後採訪時，一位香港《TVB》男記者的提問卻相當尖銳，還伸手去摸了金牌，讓網友認為十分不得體。事實上，該位男記者其實是前奧運跳水冠軍何沖，也算是全紅嬋的大前輩，兩人私下本就認識，因此才會有摸金牌、摸頭的親近行為。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合香港媒體報導，全紅嬋成功拿下金牌後與隊友陳芋汐接受《TVB》獨家訪問，負責採訪她們的正是前奧運跳水冠軍何沖，只見何沖先後追問全紅嬋「我覺得今天是一場激烈的比賽，但絕對不是一場精彩的比賽，妳怎麼看？」、「從第2跳開始就會出現一些小失誤，有沒有小失誤會影響妳的心態，害怕沒能拿到這個金牌？」
面對犀利提問，全紅嬋則回答「自己表現不夠好...其實可以做得更好」、「我不害怕，因為有她（陳芋汐）！我沒跳好，後面也有她撐著」。
接著何沖又記錯東京奧運時間，問全紅嬋「想不想跟4年前的自己說些什麼？」全紅嬋則反問，「4年前？不是3年前嗎？」最後結束訪問時，何沖對著金牌說了句「給我拿捏一下」，然後就直接伸手去拿，還順便摸了下全紅嬋的頭。
整段訪問讓部分事先不知何沖身分的中國網友看傻眼，認為何沖的行為相當不得體。而原本就知曉何沖與全紅嬋關係的網友則替何沖緩頰表示，「人家是師兄，不會以為人家是普通記者吧」、「他們關係本來就很好」。
不過，何沖訪問拿到銀牌的陳芋汐時，同樣心直口快地提問「由東京奧運到今次巴黎奧運，同一個比賽，輸給同一個人兩次，你覺得你的信心有被動搖嗎？」讓陳芋汐立即眼眶泛紅，網友不禁砲轟何沖即使是前輩，這樣的賽後提問也實在不恰當，「明明自己也是運動員情商咋這麼低」、「根本沒有做記者的水準」、「這種問題意義在哪」，陳芋汐被問哭還一度衝上微博熱搜。