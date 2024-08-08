台股大盤上沖下洗！12檔台股基金挺得住　績效15%以上

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柯鴻旼指出，放眼AI仍是大趨勢族群，且台廠半導體、PCB、電子零組件、組裝ODM與PC品牌上下游供應鏈，皆是台灣競爭力最高的產業，然由於目前股價皆已領先反映，且部分終端需求仍未跟上，如今又傳出輝達晶片延後出貨等負面訊息，導致市場一有風吹草動便會出現大幅震盪。
至於急跌後的台股後市，柯鴻旼認為，目前台股融資餘額近兩日快速減少近300億元，加上外資空單回補，指數連兩日大漲有效去化籌碼賣壓，即使今（8）日指數再度出現下跌，但仍在半年線附近震盪，已見止跌契機，惟本次急跌幅度相當大，導致技術面由多方轉為劣勢，目前仍須等待指數回穩，持股建議開始逐步逢低回補AI與半導體具產業領導優勢類股，如ODM、零組件等，並伺機等待逢低承接機會。
保德信建議，在市場震盪之下，挑選台股基金除了績效考量外，可優先選擇大、小型股兼具、較有彈性的台股基金，靈活掌握中小型與龍頭股的輪動機會，且持股布局集中能讓績效表現更具成長性；另外，可留意經理人團隊是否精準掌握當下投資主流，如目前AI與半導體為不可或缺的投資題材，而自行車、隱型眼鏡等非電題材也為焦點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。