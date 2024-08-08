美超微股價重挫市值縮水逾400億　謝金河：今年飆股最大啟示錄

台股大盤上沖下洗！12檔台股基金挺得住　績效15%以上

▲台股歷經7月的大幅拉回後，導致台股基金績效跟著受影響，不過統計138檔台股基金今年來的績效，仍維持15%以上共有12檔基金。（示意圖／NOWnews 資料照片）
▲台股歷經7月的大幅拉回後，導致台股基金績效跟著受影響，不過統計138檔台股基金今年來的績效，仍維持15%以上共有12檔基金。（示意圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股歷經7月的大幅拉回後，導致台股基金績效跟著受影響，不過統計138檔台股基金今年來的績效，仍維持15%以上共有12檔基金，且一般型、中小型、科技型、價值型、中概型等各類台股基金皆榜上有，其中一般股票型5檔最多，其次為中小型3檔、科技型2檔，中概與價值型各1檔，反映出基金經理人團隊選股與操盤才是績效致勝關鍵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，聯準會9月降息已無懸念，市場開始將注意力轉換至美國經濟走勢變化，一旦數據不佳則被解讀為經濟面是否轉為衰退，台股也在這波影響之下出現急漲急跌走勢，除了觀察融資餘額水位、外資買賣超、指標股回穩與否之外，建議可持續留意觀察美國失業率、職缺、失業救濟金等重點指標，以及8月下旬將登場的輝達財報數據。

▲今年來報酬率15%以上之台股基金。（資料來源／Lipper）
▲今年來報酬率15%以上之台股基金。（資料來源／Lipper）
柯鴻旼指出，放眼AI仍是大趨勢族群，且台廠半導體、PCB、電子零組件、組裝ODM與PC品牌上下游供應鏈，皆是台灣競爭力最高的產業，然由於目前股價皆已領先反映，且部分終端需求仍未跟上，如今又傳出輝達晶片延後出貨等負面訊息，導致市場一有風吹草動便會出現大幅震盪。

至於急跌後的台股後市，柯鴻旼認為，目前台股融資餘額近兩日快速減少近300億元，加上外資空單回補，指數連兩日大漲有效去化籌碼賣壓，即使今（8）日指數再度出現下跌，但仍在半年線附近震盪，已見止跌契機，惟本次急跌幅度相當大，導致技術面由多方轉為劣勢，目前仍須等待指數回穩，持股建議開始逐步逢低回補AI與半導體具產業領導優勢類股，如ODM、零組件等，並伺機等待逢低承接機會。

保德信建議，在市場震盪之下，挑選台股基金除了績效考量外，可優先選擇大、小型股兼具、較有彈性的台股基金，靈活掌握中小型與龍頭股的輪動機會，且持股布局集中能讓績效表現更具成長性；另外，可留意經理人團隊是否精準掌握當下投資主流，如目前AI與半導體為不可或缺的投資題材，而自行車、隱型眼鏡等非電題材也為焦點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

父親節另類禮物　看老爸個性選不同定期定額基金ETF

富貴險中求！台股加速趕底　靜待主流股回神、低接績優台股基金

新制勞退基金公布「前10大持股」　重押台積電、剔除聯電新增奇鋐

台股水位高風浪大怎解？定期定額分散風險　有基金報酬率大勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選