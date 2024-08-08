中國桌球女單金牌內戰！賽後遭酸「睡教練」　北京火速抓出造謠者

泰勒絲IG悄放「賀錦麗背影」表態支持？粉絲興奮騷動　外媒潑冷水

▲泰勒絲7日在個人IG分享她在華沙演唱會的一系列照片，其他有一張泰勒絲拿吉他站在舞台中央，右邊一位貌似正在揮手的人物背影，被網友認為很像賀錦麗。（圖／翻攝自泰勒絲的IG）
▲泰勒絲7日在個人IG分享她在華沙演唱會的一系列照片，其他有一張泰勒絲拿吉他站在舞台中央，右邊一位貌似正在揮手的人物背影，被網友認為很像賀錦麗。（圖／翻攝自泰勒絲的IG）

記者倪浩軒/綜合報導

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）正在歐洲進行「年代世界巡演」（Eras Tour），一言一行均擁有巨大影響力的泰勒絲，原定本週在維也納舉行的3場演唱會，無奈因恐攻威脅被迫取消，最新又傳出有眼尖網友發現泰勒絲IG照片出現疑似美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的背影，讓興奮歌迷猜測泰勒絲藉此表態美國總統大選的支持對象。不過，美國音樂雜誌《滾石（Rolling Stone）》報導駁斥粉絲猜測，指出那只是一位恰巧有點像賀錦麗的舞者身影。

我是廣告 請繼續往下閱讀
泰勒絲7日在個人IG分享她在華沙演唱會的一系列照片，其他有一張泰勒絲拿吉他站在舞台中央，右邊一位貌似正在揮手的人物背影，被網友認為很像賀錦麗，更有歌迷表示，泰勒絲經常在歌曲和貼文中暗藏「彩蛋」，與粉絲互動，認為這張照片就是泰勒絲表態將在美選支持賀錦麗的線索。

對此，《滾石》報導打趣表示，「如果你用力瞇著眼睛看，那個背影也許真的有點像賀錦麗」，但是報導分享了泰勒絲華沙演唱會的表演片段，可以看見當時泰勒絲的舞者就是穿著西裝褲裝，照片中的人事實上只是一位正要下台的舞者。

報導也指出，按照粉絲的猜想，泰勒絲是刻意透過修圖將賀錦麗的背影放在自己的IG照片中，用這種方式來迂迴地表態，也未免「太瘋狂了」。

泰勒絲曾在2020年美國總統大選時明確支持拜登（Jon Biden），但是在今年大選中，泰勒絲則並未正式公開說自己要支持任何候選人。

賀錦麗副手華茲被爆出黑歷史！酒駕被捕舊照曝光

成功獲選賀錦麗副手！美媒評華茲面試技巧：大方說出自己弱點

賀錦麗副手華茲是「中國通」！曾在中國教書、度蜜月　掀微博熱議

2024美國大選「7大搖擺州」最新民調！川普被賀錦麗全面追上

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選