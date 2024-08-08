泰勒絲IG悄放「賀錦麗背影」表態支持？粉絲興奮騷動 外媒潑冷水
美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）正在歐洲進行「年代世界巡演」（Eras Tour），一言一行均擁有巨大影響力的泰勒絲，原定本週在維也納舉行的3場演唱會，無奈因恐攻威脅被迫取消，最新又傳出有眼尖網友發現泰勒絲IG照片出現疑似美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的背影，讓興奮歌迷猜測泰勒絲藉此表態美國總統大選的支持對象。不過，美國音樂雜誌《滾石（Rolling Stone）》報導駁斥粉絲猜測，指出那只是一位恰巧有點像賀錦麗的舞者身影。
記者倪浩軒/綜合報導
泰勒絲7日在個人IG分享她在華沙演唱會的一系列照片，其他有一張泰勒絲拿吉他站在舞台中央，右邊一位貌似正在揮手的人物背影，被網友認為很像賀錦麗，更有歌迷表示，泰勒絲經常在歌曲和貼文中暗藏「彩蛋」，與粉絲互動，認為這張照片就是泰勒絲表態將在美選支持賀錦麗的線索。
對此，《滾石》報導打趣表示，「如果你用力瞇著眼睛看，那個背影也許真的有點像賀錦麗」，但是報導分享了泰勒絲華沙演唱會的表演片段，可以看見當時泰勒絲的舞者就是穿著西裝褲裝，照片中的人事實上只是一位正要下台的舞者。
報導也指出，按照粉絲的猜想，泰勒絲是刻意透過修圖將賀錦麗的背影放在自己的IG照片中，用這種方式來迂迴地表態，也未免「太瘋狂了」。
泰勒絲曾在2020年美國總統大選時明確支持拜登（Jon Biden），但是在今年大選中，泰勒絲則並未正式公開說自己要支持任何候選人。