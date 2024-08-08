陳詩媛「衝管制區」被轟特權體育署回應 王齊麟護愛到底：來罵我
樂天女孩陳詩媛（十元）昨（7）日到桃機迎接金牌男友王齊麟返台，不過卻有網友質疑「為何可以進出管制區」被轟特權。對此，體育署回應「衛冕金牌實屬不易，應金牌選手王齊麟親友提出管制區接機之需求進行安排」，而她這2天也狂被酸高調、只會沾光，王齊麟護愛到底，難過吐「真的有點過分」，更是要酸民直接來罵他，不要罵10元。
記者林奕如／綜合報導
王齊麟今年4月認愛樂天女孩陳詩媛，兩人在出發巴黎奧運時，也曾同框拍影片，最萌身高差讓人直呼可愛，王齊麟和李洋在奧運男雙羽球2連霸，創下歷史紀錄，女友直衝桃機管制區接機，身上掛著證件，顯然是有事先申請，不過此舉被酸有特權，為何李洋女友就不能進去。
根據《TVBS新聞網》報導，體育署對此回應，「本屆巴黎奧運羽球男雙衛冕金牌實屬不易，應金牌選手王齊麟親友提出管制區接機之需求進行安排。另有詢問李洋父親是否有進管制區接機之需求，李洋表示父親尚未回國，且無進入管制區接機之需求，體育署爰協助王齊麟親友（女友及經紀人）申請進入管制區。」
王齊麟一返台就緊擁抱女友陳詩媛，不僅使出捧臉殺，還有摸頭殺，一路緊牽不放手，簡直在拍偶像劇，昨晚還跑到桃園棒球場探班，應援女友的啦啦隊工作。他也持續「海巡」在Threads（脆）留言護愛，一一回覆網友發文，「他們的留言真的有點過分，謝謝你幫忙出聲。」還有人說世界不缺酸民，他則留言：「體諒包容然後友善回覆他們。」有人希望兩人再放閃，他則是擔心，「可以嗎，等等又害她被罵。」