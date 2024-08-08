NASA發文「海山二星可能將爆炸」！一論點全歪樓：NASA也追韓團？

美國國家航空暨太空總署（NASA）今（8）日在社群媒體發文，提到「海山二恆星系統（Eta Carinae）可能即將爆炸，但沒有人可以知道什麼時候，儘管從天文學上講可能還有100萬年。」並於社群文章開頭寫下「What’s your ETA?」（你預計什麼時間到達？）讓網友聯想到韓國當紅女團NewJeans的歌曲《ETA》，不少粉絲在貼文下留言「NASA也喜歡K-POP」、「NASA，你是Bunnies（NewJeans粉絲名）嗎？」 我是廣告 請繼續往下閱讀 NASA在社群貼文內表示：「海山二恆星系統的質量大約是太陽的100倍，是全面爆發的超新星或恆星爆炸的絕佳候選者」、「圖片展示兩個球狀在中心發光，藍色和紫色氣體陰影在中心附近輻射，而紫紅色、紅色和粉紅色圍繞著外邊緣。」▲NASA在社群貼文內表示「海山二恆星系統的質量大約是太陽的100倍，是全面爆發的超新星或恆星爆炸的絕佳候選者。」（圖／翻攝自IG @nasa）海山二星是為於船底座的恆星系統，距離太陽7000至8000光年，是質量巨大的恆星中距離地球最近的一顆，也是亮度排名第四的恆星。海山二在19世紀時經歷一場大爆發，使其成為當時全天空第二亮的恆星，許多水手也將它視為重要的「導航星」。▲海山二星是為於船底座的恆星系統，距離太陽7000至8000光年，是質量巨大的恆星中距離地球最近的一顆，亮度排名第四的恆星。（圖／NASA官網）NASA此篇社群貼文不只在宇宙迷間引發討論，也讓許多K-POP粉絲紛紛留言按讚，粉絲笑翻表示「NASA小編可能有偷偷追星」、「因為NewJeans的歌讓我知道這個宇宙知識了！」涉嫌駭入美國醫院、NASA和軍事基地 北韓特務遭起訴NewJeans父母公開發聲站隊閔熙珍 怒爆料HYBE：慫恿成員退學！李泳知被NewJeans成員Hanni「愛意」嚇到表情凍結 Minji爆笑吃瓜沉浸式太空冒險「樂高星際探險」夢時代登場