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昔「人定勝天」標竿！江啟臣緬懷殉職烈士　誓承接「中橫精神」

▲立法院副院長江啟臣與台中市議員吳振嘉勘查中橫便道修復情形。（圖／江啟臣辦公室提供，2024.08.08）
▲立法院副院長江啟臣與台中市議員吳振嘉勘查中橫便道修復情形。（圖／江啟臣辦公室提供，2024.08.08）

記者顏幸如／台中報導

積極爭取參選下屆台中市長的民進黨立委何欣純，昨天甫結束為期3天的「大梨山考察行程」，立法院副院長江啟臣今天馬上回防本命區，上山關心中橫路況、普度200多名開路先鋒的英魂。江啟臣表示，今天除了緬懷前人，也希望向先烈報告，他會承接中橫精神，讓梨山居民有條安全回家的路。

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▲中橫便道仍有多處崩塌點，只能供在地人通行。（圖／江啟臣辦公室提供，2024.08.08）
▲中橫便道仍有多處崩塌點，只能供在地人通行。（圖／江啟臣辦公室提供，2024.08.08）
由退輔會率領老兵開墾的中橫公路，於1960年通車，當年在九曲洞內刻有將軍黃杰題字的「人定勝天」大字，讓打通中央山脈、開闢中橫成為國立編譯館的知名教材。這條道路由數以百計的開路先鋒以生命血汗換來，其中225名安奉在台中市梨山的中橫饗堂，江啟臣今（8）日與市議員吳振嘉到中橫饗堂路工忠烈祠參與中元普渡，緬懷中橫烈士。

江啟臣指出，中橫公路是先賢先烈的努力成果，儘管已開通64年，卻因強震、風災導致道路關閉。921地震後，公路局於2012年搶通長達24公里的「中橫便道」，卻常遇坍方落石，所以僅供在地民眾緊急救難用、限定時段通行，無奈目前仍未全面通車。現階段除了強化便道安全性，也持續推動中橫復建工作，希望能恢復省道規格。

▲江啟臣到中橫饗堂路工忠烈祠參與中元普渡，緬懷一甲子前因開路犧牲生命的烈士。（圖／江啟臣辦公室提供，2024.08.08）
▲江啟臣到中橫饗堂路工忠烈祠參與中元普渡，緬懷一甲子前因開路犧牲生命的烈士。（圖／江啟臣辦公室提供，2024.08.08）
江啟臣說，他長年爭取中橫便道的安全強化經費，努力這麼久，今年終於獲得行政院核定復建案的「可行性評估」，將進入綜合規劃階段，因此今天除了緬懷開路先烈，也希望向先賢報告，他會承接中橫的精神，讓梨山居民有條安全回家的路。

江啟臣也強調，以前有開路先烈的付出，現在有谷關工務段施工人員每日堅守崗位、努力提升便道品質，尤其受災期間不分晝夜積極搶通，他要向新中橫英雄致敬。

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