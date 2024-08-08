8天變8個月！美國太空人執行任務後「回不了地球」 又是波音出包
美國兩位太空人搭乘波音的「星際飛機」（Starliner）於今年6月5日上太空，原定進行為期8天的任務後就要返回地球，不料星際飛機的推進系統卻發生問題，無法按計畫返航。目前兩位太空人暫時在國際太空站（ISS）棲身，美國太空總署（NASA）正在研究救援計畫，若無法修復星際飛機，不排除等到明年2月再讓他們搭乘SpaceX的飛龍（Crew Dragon）太空船返航，若真的如此，等於原本只要上太空8天的任務最後卻變成待了8個月才能回到地球。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，兩位美國太空人威莫爾（Butch Wilmore）與威廉斯（Suni Williams）今年6月5日，搭乘波音的星際飛機前往國際太空站執行任務，任務原定只要8天，不料星際飛機的推進系統卻發生問題，因溫度過高而自動關閉，導致兩位太空人無法按照原定計畫返航。
如今兩個月過去了，波音仍在嘗試透過遠端連線方式修復星際飛機，並於8月2日發表聲明表示，對於讓星際飛機帶回兩位太空人深具信心，不過NASA顯然另有安排。
NASA表示，首選方案當然是讓兩位太空人回到星際飛機上返航，但是同時也必須要有其他選項，那就是讓兩位太空人加入SpaceX將於9月進行的太空任務，然後等到明年2月再跟著SpaceX的飛龍太空船返航。若採取這個方案，原訂帶4位太空人出發的飛龍太空船，將改為只帶2人出發，空出兩個位置給目前仍待在國際太空站的威莫爾與威廉斯加入。
《衛報》報導指出，波音對於NASA考慮改由SpaceX把人帶回地球的方案十分不滿，這樣無異於讓波音面上無光，但NASA同樣不信任波音可以修好星際飛機。有專家表示，在太空任務中發生意外並不罕見，不過波音已經因為飛安問題深陷公關危機，因此波音的立場特別尷尬，另外波音也對於NASA事先公布任務期間為8天感到不滿，認為應保持彈性，不需先把時間訂死。