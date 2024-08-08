歡慶六週年！台亞會深耕新南向　總統賴清德特電祝賀

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賴清德總統也透過賀電祝賀台亞會，賴總統在賀電中肯定了台亞會在開拓台灣與亞洲國 家夥伴關係上的貢獻，並期望台亞會能繼續秉持創會理念，擘劃對話交流平台，深化多 元夥伴關係，增強區域合作能力，共同為建構國家永續發展藍圖貢獻力量。
林佳龍部長表示，台亞會所支持的新南向政策強調「以人為本」的軟實力外交。他指出 此政策展現了「台灣不僅能夠幫助（Taiwan Can Help），台灣能夠引領（Taiwan Can Lead）」的精神，並能建立世界與新南向國家之間的重要橋樑和樞紐。林部長也分享了
賴清德總統的「價值外交」三個支柱：民主（Democracy）、和平（Peace）和繁榮（ Prosperity），呼籲各政府部會及合作夥伴持續推動價值外交。此外，他也强調數位時代 下數位科技領域的合作的重要性，並承諾政府將持續推動「南南走廊」計劃， 促進台灣 與邦交國及理念相近國家的連接，進一步強化台灣在區域及國際的影響力。
此外，蔡英文前總統亦透過預錄影片捎來祝賀。蔡前總統肯定台亞會在台灣與東南亞、 南亞和澳紐地區之間扮演了「重要的橋梁」角色，其中由台亞會主辦的「玉山論壇」跨 國交流平台更是新南向政策重要的里程碑。蔡前總統期許台亞會持續協助政府促進台灣 與更多理念相近的國家合作，「共同為世界的和平、穩定與繁榮貢獻心力」。
活動隨即進入《新南向．新展望》論壇，共分為上下兩場。第一場由蕭新煌董事長主持 ，與會嘉賓包括行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣、內政部消防署署長蕭煥章 以及Talent Taiwan執行長廖炳坤，探討跨部會合作及新南向走廊藍圖的發展。
第二場則由中央廣播電台董事長賴秀如主持，與談人為台亞會執行長楊昊、Taiwan Plus 執行長余佳璋及台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）秘書長李尚林，分享亞洲深耕聯盟（Asia Engagement Consortium，簡稱AEC）經驗，以及台灣與新南向國家之間的文化交流和青年合作的深入推廣。
此外，現場也舉行了AEC新夥伴簽約儀式。AEC係台亞會於2018年成立時發起之跨智庫、 跨領域的非政府組織網絡。今在台亞會蕭董事長見證下，由國立中興大學人文社會科學 前瞻研究中心主任蔡東杰博士及國家交響樂團執行長郭玟岑代表其組織簽訂AEC合作宣言 ，未來將透過更多具體的合作，進一步強化亞洲多元夥伴關係的建立，推動新南向政策 合作網絡的發展。
財團法人台灣亞洲交流基金會（簡稱台亞基金會）成立於2018年，是台灣首個專注於東南亞及南亞事務的民間政策智庫。基金會致力於推動台灣與東協10國、南亞6國及紐澳地 區的全方位交流，通過智庫、非政府組織與青年領袖三大領域的深度合作，促進亞洲發 展共同體意識，並建立長期合作夥伴關係。台亞基金會的五大行動計畫包括：亞洲青年領袖倡議、公民社會鏈結計畫、智庫交流合作網絡、亞洲區域韌性計畫及文化藝術交流 倡議。此外，基金會每年舉辦國際會議及「玉山論壇：亞洲進步與創新對話」系列活動 ，加強台灣與新南向夥伴國家的雙邊關係，並邀請其他理念相近的國家參與區域對話。