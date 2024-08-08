連9紅！7月出口399億美元、年增3.1%　對美出口年增70%創單月最佳

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財政部表示，受惠人工智慧（AI）應用浪潮，資通產品需求持續強勁，資通與視聽產品規模值為單月最高。電子零組件受人工智慧及高速運算等應用需求暢旺，以及銷售流向結構改變等交互影響，分別較上月增加42.4%、減12%，合計增加8%。礦產品以外的傳產貨類全數走跌，其中運輸工具出口年減21%。累計1到7月主要貨品出口多呈下滑，僅資通與視聽產品出口年增93.4%。
值得注意的是，財政部表示，7月對美國出口值創下單月最佳紀錄，年增70.3%，其他4大市場則呈現縮減，歐洲出口受資通產品外銷自高峰回落影響，下挫33.7%最深。日本、中國與香港出口各年減15.9%、13.5%。東協微減0.4%，累計1到7月對美國出口年增62.2%，佔總出口比重升至24%，創下25年來同期新高。對日本、陸港出口則年減 20.8%、3.9%，出口佔比各5.6%、30.9%，分別為歷年、近 23 年同期低點。
財政部表示，8月出口值預計落在396億美元到407億美元間，年增幅6到9%，確定能10連紅。不過，未來出口展望雖維持正向，仍須注意不確定因素轉變，全球景氣復甦趨勢，但經濟成長力道仍受到主要國家貨幣政策動向、美中科技爭端、地緣政治衝突等不確定因素影響，預計下半年國內出口轉向緩升，年增率呈現先高後穩狀態。