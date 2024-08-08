只有3天！全家首間「永續快閃店」送吐司　7-11互動抽500元購物金

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「全家永續研究室」三大展區分別以食品永續、多元共融、環境教育為設計概念，其中「永續良品」以綠色飲食為核心，展出Clean Label、碳足跡標籤、友善食光，以及全新導入的全穀驗證等永續標章商品，歡迎關注綠色飲食的消費者體驗。
「DEI商店」，則為與非營利組織One-Forty共同展開的移民工友善服務計畫，將多元共融意識落實於生活；饒富教育意義的「綠色教室」，則透過回收互動遊戲，展示「全家」攜手RE-THINK所推出的環境教育公益計畫，歡迎大小朋友體驗。
為邀請民眾至亞太永續博覽會現場體驗，「全家永續研究室」更推出「永續好禮免費體驗」、「多元共融講座」兩大展場限定好康，凡活動期間完成三大展區體驗，即可獲得明星商品永續匠土司或雙潔淨FamiCollection少添加果乾，體驗美味兼具永續意義的綠色飲食。另外，展覽期間每日下午2點，則舉辦「多元共融從家開始」講座，現場將邀請「全家」移工文化大使分享，可於現場深入了解移工在台生活樣貌，值得參觀體驗。
🟡7-ELEVEN「日常碳」主題展區
統一超商以「日常碳」作為主軸擴大參與規模，旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手聯展，打造單一企業規模最大永續生活體驗場域，連結OPENPOINT數位體驗、呼應國際關燈節能互動活動、減碳飲食提案、新世代節能運輸車等，創造嶄新永續綠潮，展現品牌永續綠實力。
為進一步體驗「日常碳」， 7-11在永續博覽會展出期間每天固定時段於展區舞台區舉辦OPEN!家族互動活動，首創將7-ELEVEN門市招牌移師永續博覽會現場，每個人都可體驗替7-ELEVEN關閉招牌燈並拍攝動動影片（Boomerang），且上傳個人臉書或IG，就能抽500元商品券。
同時，首次引進「AI永續E型人」的互動體驗，讓大家實測自己的永續指數，有QR Code能夠保存測試結果，公開上傳至個人社群平台，並完成Hashtag 「#7ELEVEN日常碳」，也能抽商品卡。8月8日至10日於OPENPOINT APP推出「GOODS永續」專區，上架多款低碳商品，限時3天行動隨時取優惠輕鬆買。
🟡星巴克「Shared Planet共愛地球」
統一超商旗下關係企業品牌「星巴克」、「黑貓宅急便」也共同參與此次亞太永續博覽會，星巴克以「Shared Planet共愛地球」為策展主題，從COFFEE、PEOPLE、PLANET出發，展現對於人與社區、環境的關懷。
展期三天，顧客持星巴克闖關小卡完成指定體驗，還能獲得贈品；指定時段更有星巴克Bearista熊夥伴在現場邀請顧客以一杯咖啡出發，實踐永續美好。黑貓宅急便參展主題以四大主軸呈現，包含「永續綠能、數位減碳、節能節電、產地直送」，現場展出黑貓電動三輪車、無紙化寄件填單等互動體驗，以綠色物流為目標努力，讓永續變成美好生活的養分。
🟡家樂福「守護我們的家從 i 開始」
策展四大亮點包含，「永續綠生活」介紹十大永續價值，以及顧客如何透過價值與價格同時呈現的價格牌一起從購物開始永續綠生活；「等比例設置的籠飼雞體驗箱」，模擬經濟動物的生活環境，歡迎民眾一同體驗辛苦「雞」生，感受經濟動物們為人類所作的付出，進而選擇動物福利標章產品。
一個都不能少的力量，：以許多小磁鐵拼出WE的主題自，加上眾多相片展示家樂福與永續夥伴們跨域合作協力，分別在食物、教育、藝術領域創造的影響力與改變，看完還可以拿走一個最想參與的永續行動磁鐵喔；「永續沙龍講座」8月10日15:30至16:00現場演講「從i開始 我就是影響力」。
🟡全聯福利中心「農業再生之夢」
全聯「農業再生之夢」為主軸，展出小農經濟學、生態農作、科技農畜、平價有機、裸賣減塑五大主題。展覽期間全聯展區天天都有精彩活動，每日13:00、15:00「小農講堂」6位來自台灣各地的天菜小農輪番上陣，邀請農友林浩平、吳宗翰、謝汶勳、盧怡婷、六甲田莊鮮乳總經理黃孝安、鮮乳坊通路經理顏君珊，與民眾分享無毒栽種玉米筍以及牧場永續管理的故事等，現場參與有獎徵答，還有機會獲得限量小農新鮮產品、周邊商品等好禮。
全聯連續三天福利熊帶著水果探險隊們到全聯展區參觀，民眾參與近距離互動，可獲得限量好物（每日限量100個，送完為止）。同時，於現場完成任務，還可把限定版福利熊老鷹紅豆銅鑼燒帶回家（每日限量600個，送完為止）！
想對全聯永續議題有更深入的了解，8月9日(五) 13:00~13:30於永續沙龍特別舉辦「找回都會螢光」講座，由大安森林公園之友基金會分享螢火蟲重返台北都市的動人奇蹟故事。接續14:00至14:30則由全聯行銷部協理劉鴻徵邀您一起體驗一場「全聯農業再生之夢」！
🟡「2024亞太永續博覽會」
展覽日期：8月8日～8月10日
開放時間：上午9點～下午5點
展覽地點：台北世貿一館
採免費入場