日本7.1強震！「南海海槽大地震」是什麼？頓時成日網熱搜

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強震發生後，「南海海槽（南海トラフ）」頓時成為日本X的熱搜，日本氣象廳晚間也發出「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」，特別提到該區域發生大規模地震的可能性，可能會比平時來得更高。請民眾注意政府和地方政府的防災告警和防災措施。
根據日媒《現代商業》報導，日本預測在30年內發生南海海槽大地震的機率為70-80%，若發生將是席捲整個西日本的巨大災難。南海海槽每90-150年就會引發一次規模8以上的大地震，同時引發大型海嘯。
究竟「南海海槽地震」是什麼？台灣前中央氣象局(現氣象署)地震測報中心主任郭鎧紋曾指出，「南海海槽大地震」是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致的大型地震，週期大約在100至150年，前一次發生在1944年和1946年。
他又將南海海槽分為四大區域，分別是「東海海槽」、「東南海海槽」、「南海海槽」和「日向灘」，而此次發生地震的區域為鄰近日向灘區塊。
「南海海槽地震」在日本的地震研究中，被認為有很大機會發生與311強震相等程度的地震，根據日本氣象廳定義，南海海槽大致位於日本四國南方海域，水深約4000公尺，東側達靜岡縣外海、西側則到九州外海，如果南海海槽沿線發生規模6.8以上的地震，或用觀測設備觀測到異常的地殼變形，若與南海海槽地震有關聯性，就會被判定為「南海海槽地震」，立刻召開專家會議調查。