日本氣象廳發布「南海海槽地震」最新評估：發生大地震的風險增加
日本氣象廳在日本時間晚上7點半左右，舉行記者會發布「南海海槽周邊地震評估審查會」的臨時會議調查結果，日本氣象廳表示，南海海槽地震的推測震央，發生大規模地震的可能性會比平時相對來得高。呼籲政府及地方政府進行相應的防災措施。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合日媒報導，日本氣象廳指出，目前尚不需要提前進行避難，但呼籲民眾除了每天確認防震資訊之外，還要做好地震發生時立即避難的準備。日本氣象廳也解釋，南海海槽地震臨時情報是當比平時更強烈的地震發生可能性提高的時候，為了使民眾更容易理解應對防災避難，而增加「巨大地震警戒」、「巨大地震注意」等關鍵字，所發表的情報。不過日本氣象廳也強調，雖然說大規模地震發生的可能性會比平時相對來得高，但也並不意味一定會在特定時間點發生。
對於今日的7.1強震，日本氣象廳說明稱這次的地震為逆斷層型，壓力軸是以西北西、東南東方向，是由南海海槽地震假定的震央區內陸地板塊和菲律賓海板塊邊界的部分位移所造成的。
從過去的例子來看，該板塊邊界交接區每隔100～150年左右，就會發生一次大型地震，另外之前也曾有過發生地震之後出現時間差，在地震發生32小時至2年左右再次發生巨大地震的案例。
「南海海槽地震」在日本的地震研究中，被認為有很大機會發生與311強震相等程度的地震，根據日本氣象廳定義，南海海槽大致位於日本四國南方海域，水深約4000公尺，東側達靜岡縣外海、西側則到九州外海，如果南海海槽沿線發生規模6.8以上的地震，或用觀測設備觀測到異常的地殼變形，若與南海海槽地震有關聯性，就會被判定為「南海海槽地震」，立刻召開專家會議調查。