林郁婷遭霸凌！蘇巧慧心疼：能想像女生體脂不到10%嗎？
奪金呼聲高的台灣拳后林郁婷，今凌晨出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤4強賽，成功挺進金牌戰，但本次出賽無端捲入性別風波，對此長期協助立委蘇巧慧心疼林郁婷，稱其非常努力，難以想像女生體脂不到10%，而上次國際拳總把林世錦賽銅牌取消，當時沒有這麼多人認識她、幫她說話，團隊當時協助聯繫體育署，透過國家力量替她發聲，如今同樣情況又發生，但林郁婷這次完全有所準備，覺得她是完全成熟的選手，賽場上盡全力並享受比賽，「真的非常了不起！」
記者陳威叡／台北報導
台灣拳后林郁婷本次再度挑戰奧運，卻無端捲入性別爭議，國際拳擊總會（IBA）抨擊林郁婷在2022年檢測就有問題，更稱荷爾蒙失衡讓其比其他選手更具威脅性。對此長期協助立委蘇巧慧心疼林郁婷，稱其非常努力，難以想像女生體脂不到10%，皮包著肌肉非常明顯。
蘇巧慧說，國際拳總上次把林郁婷世錦賽銅牌取消，真的讓人非常錯愕，當時沒有這麼多人認識她、幫她講話，心情壓力可想而知，獎牌被取消更是非常難熬，團隊當時協助聯繫體育署，用國家力量替她發聲。
蘇巧慧說，這一次雖然同樣狀況發生，但林郁婷已經準備好了，非常高興看到這樣的狀況，覺得她現在是完全成熟的選手，自己會為她高興而高興，她難過而難過，並非在乎有沒有獎牌而已，而是為了她賽場上盡全力並享受比賽而開心，「真的非常了不起！」