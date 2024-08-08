愛爾達主播道歉了！喊「林郁婷送的父親節禮物」遭炎上：虛心檢討

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林郁婷4強賽中，以5:0完勝對手，愛爾達體育主播魏楚育也興奮喊，「不管場外的風風雨雨，也不管那些質疑的聲音，她就是我們台灣的女兒，林郁婷」、「台灣的驕傲！台灣的女兒！台灣之光林郁婷出場！」林郁婷確定拿下勝利後，魏楚育更是開心直呼，「哇！這是郁婷送給全台灣父親最棒的父親節禮物了！」然而，林郁婷曾經透露，學拳擊的原因之一就是因為父親長期對媽媽施暴，不少網友對主播「父親節禮物」的用詞感到不滿。
為失言道歉 魏楚育「我無心造成她的困擾」
魏楚育也在事後發文道歉，播報完4強戰後，回家補眠，睡醒後訊息突然大爆滿，「沒想到我轉播時的一句『送給全台灣還有自強教練，最棒的父親節禮物』會被如此作文章，我當然知道郁婷的習拳之路，也無意揭郁婷的童年不好回憶，當下只是想表達自強教練，就像郁婷拳擊路上的爸爸，還有全台灣依舊有許多對待郁婷，像對待自己女兒一樣的長輩、長官，都在期待郁婷在8/8為台灣創造歷史，這絕對會是2024年夏天一個難忘的父親節。」
魏楚育表示，對他而言，林郁婷就是台灣女兒，台灣的驕傲，尤其林郁婷和教練曾自強，既是師徒也像是父女，他知道比賽期間林郁婷不會使用社群軟體，「我有先傳訊息留言給她，等郁婷回來，找個時間我會親自跟她說明致意，如果她覺得有被冒犯，我絕對100%誠意跟她道歉，我無心造成她的困擾，大家對我很多的不滿，我也虛心承受檢討。」最後不忘請大家將焦點放在賽事上，關注林郁婷8月11日，凌晨03:30的金牌戰。
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