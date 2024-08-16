拆樑啟動！謝國樑罷免案成案　起因、連署歷程一次看

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「罷樑」起因

「罷樑」連署第一階段、第二階段歷程

基隆市長謝國樑近日深陷罷免危機，而此次發動罷免的民團為「山海公民拆樑行動」，罷免理由從謝國樑封鎖民意、深夜破鎖、電動機車與人工草皮等荒唐市政，每一條都有明白提出證據表達訴求。中選會今（16）日宣告謝國樑罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案定於113年10月13日舉行投票並公布投票日及相關作業時程。此次「罷樑」的起因為何，以及罷免連署第一階段和第二階段歷程，讓《NOWnews》帶您一次看。基隆市政府今年1月中宣布，東岸廣場（E SQUARE）自2月1日起由微風集團接手營運，不過NET（主富服裝）不滿砸近3億元蓋2至4樓、近2000坪商場，竟被「整碗端走」，NET主張產權有爭議槓上基隆市政府；但基隆市政府主張，東岸廣場的建照上，建造類別是「增建」，起造人是「基隆市政府」，也就是說，商場2~4樓是建築在原市府所有的1樓及地下室之上，商場「並沒有獨立的出入口」。依《民法》或高院判例，「增建物」如没有獨立的出入口，應屬於「附屬物」，也就是由基隆市政府享有所有權。1月31日深夜，基隆市府挾公權力強行破門點交，NET再向市府相關人員提出毀損、強制、侵入住居等告訴。而謝國樑在選前推出最響亮的政見就是「免費送青年Gogoro」，但後來又修正為同等級電動機車，該方案被認為可能會排擠其他預算，且因資費太高、要中古車汰舊換新等因素，民眾申請意願卻不如預期，後來才又推出補助年輕人電動機車政策2.0，也因此被外界解讀為防罷免的讓利政策。此外， 謝國樑強化地方建設，在市內各處加強鋪設人工草皮，認為有助改善市區景觀，不過人工草皮暨地坪改善統包工程經費高達1452萬餘元，此舉也引發爭議。發起罷免謝國樑的民團「山海公民拆樑行動」指出，罷免謝國樑的理由，從他封鎖民意、深夜破鎖、電動機車與人工草皮等，這些荒唐市政，每條都有明白提出證據表達訴求。民團「山海公民拆樑行動」從3月8日起展開第一階段罷免謝國樑，才開始2天，連署書就已累計達1300份，截至3月13日，已有3100多人連署，成功達第一階段門檻。第二階段連署則是在5月12日起跑，目標收集5萬份連署書。在此同時，國民黨立委許宇甄提案修《選罷法》提高罷免門檻，將原先罷免案投票結果，「有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上」，修改成「有效同意票數多於不同意票數，且同意票數超過被罷免人當選得票數並達原選舉區選舉人總數4分之1以上」。民進黨立委林楚茵痛批，國民黨立委明目張膽球員兼裁判，為拯救謝國樑被罷免的困境，乾脆拉高門檻助逃脫，這麼急著現在提案提高罷免門檻，合理懷疑藍白仗著國會多數，護航謝國樑拉高罷免門檻。而目前第二階段連署門檻也已經達標，4.3萬份第二階段罷免連署書於5日送交基隆市選舉委員會，基隆市選舉委員會已完成查對結果，14日召開委員會做出最後認定，經委員審議後再次函報中選會。中選會今天宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案定於113年10月13日舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。面對被連署罷免，謝國樑7月初回應，要大家放心，一直都有在做準備，並宣布成立「守護基隆小組」，正面迎擊民進黨惡意攻擊。謝國樑也強調，他自始至終不贊成罷免，未來會致力把基隆市政論述做好。而謝國樑今（16）日早出席活動，談及罷免案若成案，會用最正面樂觀、積極的態度來面對，「這就是一場選戰」，並指民進黨將「大舉而出」介入罷免案。