奧運1600公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

奧運舉重／郭婞淳太猛了！奧運第3塊獎牌入袋　最後一舞毫無保留

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，拚奧運金牌二連霸失利。（圖/達志影像/美聯社）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，拚奧運金牌二連霸失利。（圖/達志影像/美聯社）

記者吳政紘/綜合報導

「舉重女神」郭婞淳今（8）日在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，雖然拚奧運金牌二連霸失利，但仍進帳銅牌，她在奧運會連續3屆奪牌，郭婞淳不但拿到最高榮耀外，也以30歲的年紀，終於在奧運拿到第三面獎牌，郭婞淳也在頒獎時留下眼淚，儘管有傷勢在身，她仍舉起台灣希望。這可能是郭婞淳最後一次在奧運殿堂出賽，儘管她已經有銅牌在手，但郭婞淳勇於挑戰，不但一口氣挑戰奧運紀錄，也要力拚銀牌、金牌，雖然沒舉起，但仍讓人感受到她勇氣可嘉。

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郭婞淳奪銅之路　不跟自己妥協

郭婞淳抓舉第一次試舉挑戰103公斤，順利成功，也追平由自己所創下的奧運抓舉紀錄，之後挑戰105公斤，第二次失敗、最後一次成功，暫居第4名。可惜強項挺舉首次試舉230公斤被判定失敗，所幸第二次成功，但三次挑戰137公斤可惜無法舉起，最終以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤，拿下銅牌。

郭婞淳在國訓媒體日時就因傷不現身，但讓人懷疑她的傷勢有多重，如今郭婞淳在奧運殿堂證明自己，並且在最後勇於挑戰自我跟奧運紀錄，儘管沒有達成，也讓人佩服。

出生於1993年11月26日，來自台灣台東縣卑南鄉的郭婞淳被稱為「舉重女神」，而出生時因臍帶繞頸，差點活不下來，因此將漢名取為「婞淳」，是倖存的諧音。她也曾透露，名字取名為婞淳，是媽媽希望她「一生豐衣足食、幸福享受」。出身於阿美族的郭婞淳原先練籃球與田徑，後改為練舉重。

而今天剛好也是父親節，郭婞淳因為從小就是單親家庭，能夠在這樣的日子拿到銅牌，不敢說一定是可以把榮耀送給父親，但也讓她可能在最後一次的奧運之路，完美劃下句點。

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，拚奧運金牌二連霸。（圖/達志影像/美聯社）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，最後拿下銅牌。（圖/達志影像/美聯社）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，拚奧運金牌二連霸失利，但仍進帳銅牌。（圖/達志影像/美聯社）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，拚奧運金牌二連霸失利，但仍進帳銅牌。（圖/達志影像/美聯社）

▲2024巴黎奧運，郭婞淳舉重小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024巴黎奧運，郭婞淳舉重小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

郭婞淳小檔案：

姓名：郭婞淳
綽號：舉重女神
項目：舉重59公斤級
年齡: 1993年11月26日（30歲）
身高體重:160公分59公斤
重要國際賽成績：
2013喀山世大運女子58公斤級金牌
2013弗羅茨瓦夫世錦賽女子58公斤級金牌
2016里約奧運女子58公斤級銅牌
2017台北世大運女子58公斤級金牌
2018雅加達亞運女子58公斤級金牌
2020東京奧運女子59公斤級金牌
2021塔什干亞錦賽女子59公斤級金牌
2022杭州亞運女子59公斤級銅牌

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