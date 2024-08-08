奧運舉重／郭婞淳太猛了！奧運第3塊獎牌入袋　最後一舞毫無保留

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郭婞淳抓舉第一次試舉挑戰103公斤，順利成功，也追平由自己所創下的奧運抓舉紀錄，之後挑戰105公斤，第二次失敗、最後一次成功，暫居第4名。可惜強項挺舉首次試舉230公斤被判定失敗，所幸第二次成功，但三次挑戰137公斤可惜無法舉起，最終以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤，拿下銅牌。
郭婞淳在國訓媒體日時就因傷不現身，但讓人懷疑她的傷勢有多重，如今郭婞淳在奧運殿堂證明自己，並且在最後勇於挑戰自我跟奧運紀錄，儘管沒有達成，也讓人佩服。
出生於1993年11月26日，來自台灣台東縣卑南鄉的郭婞淳被稱為「舉重女神」，而出生時因臍帶繞頸，差點活不下來，因此將漢名取為「婞淳」，是倖存的諧音。她也曾透露，名字取名為婞淳，是媽媽希望她「一生豐衣足食、幸福享受」。出身於阿美族的郭婞淳原先練籃球與田徑，後改為練舉重。
而今天剛好也是父親節，郭婞淳因為從小就是單親家庭，能夠在這樣的日子拿到銅牌，不敢說一定是可以把榮耀送給父親，但也讓她可能在最後一次的奧運之路，完美劃下句點。
郭婞淳小檔案：
姓名：郭婞淳
綽號：舉重女神
項目：舉重59公斤級
年齡: 1993年11月26日（30歲）
身高體重:160公分59公斤
重要國際賽成績：
2013喀山世大運女子58公斤級金牌
2013弗羅茨瓦夫世錦賽女子58公斤級金牌
2016里約奧運女子58公斤級銅牌
2017台北世大運女子58公斤級金牌
2018雅加達亞運女子58公斤級金牌
2020東京奧運女子59公斤級金牌
2021塔什干亞錦賽女子59公斤級金牌
2022杭州亞運女子59公斤級銅牌
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