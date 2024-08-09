中國爆「盜賣遺體」製成骨科材料　黑色產業鏈收入高達16億元

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《澎湃新聞》指出，易勝華的資訊來源是某個知情人士的案件資料，易勝華本人則強調他並非這起案件的辯護律師，但他認為現行法律與案件嚴重性不符，其他同業也證實了有遇過相關案件。
警方則在調查過程中證實，涉案單位相當廣泛，從生技公司、地方火葬場到醫學院都有嫌犯涉案，其中犯嫌最大的是山西一家名為「奧瑞生物材料有限公司」的企業，該公司在中國許多城市非法購置遺體、屍骨與殘肢，在經過處理後用於生產該公司的同種異體骨植入性材料等產品。
報導指出，山西奧瑞生物材料公司自2015年開始涉及非法竊盜屍體，到了2023年經手盜賣屍體高達數千具，而營業收入更達3.8億元人民幣，相當於新台幣16.17億元，有這些「黑色業務」往來的單位則包含四川恆普科技有限公司、山東青島大學附屬醫院肝病中心、桂林醫學院、桂林市殯儀館、平樂縣殯儀館、永福縣殯儀館等單位。
警方調查過程發現，蘇姓犯案首腦利用承包、入股、派人入駐等方式，實際上控制了雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場等4家殯儀館的火化場，還指示下屬在火化場內直接對屍體肢解，再一一運回公司，蘇嫌供稱光是這4家火化場就提供了4000餘具人體骨骼。
當局也發現，此案涉及範圍甚廣，光是涉案者就高達75人，且幾乎都對犯罪事實供認不諱，檢察院相關負責人則稱目前當局仍未宣告結案，具體案情不便對外透露，但認為此案背後還有尚未釐清之處。