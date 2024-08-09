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中國爆「盜賣遺體」製成骨科材料　黑色產業鏈收入高達16億元

▲中國近日傳出盜賣屍體的「黑色產業鏈」，犯案範圍涵蓋山西、四川、廣西、山東各地火化場。（示意圖／取自shutterstock）
▲中國近日傳出盜賣屍體的「黑色產業鏈」，犯案範圍涵蓋山西、四川、廣西、山東各地火化場。（示意圖／取自shutterstock）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國近日傳出盜賣屍體的「黑色產業鏈」，嫌犯自火葬場、殯儀館等地以非法方式購買遺體、殘肢作為原料，經過處理後再賣給生物材料公司用於生產同種異體骨植入性材料等產品，犯案範圍涵蓋山西、四川、廣西、山東各地，涉案金額更高達人民幣3.8億元。

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根據中國媒體報導，中國一名律師易勝華在網路上公開這起「黑色產業鏈」相關案情，在社群媒體掀起熱議，易勝華稱這類非法購買遺體後轉賣的行為涉及盜竊、侮辱、故意毀壞屍體罪，在中國最高量刑只有3年，犯案範圍卻廣泛到連吉林長春市也有這樣的案件，顯然成為見不得光的「黑色產業鏈」。

《澎湃新聞》指出，易勝華的資訊來源是某個知情人士的案件資料，易勝華本人則強調他並非這起案件的辯護律師，但他認為現行法律與案件嚴重性不符，其他同業也證實了有遇過相關案件。

警方則在調查過程中證實，涉案單位相當廣泛，從生技公司、地方火葬場到醫學院都有嫌犯涉案，其中犯嫌最大的是山西一家名為「奧瑞生物材料有限公司」的企業，該公司在中國許多城市非法購置遺體、屍骨與殘肢，在經過處理後用於生產該公司的同種異體骨植入性材料等產品。

報導指出，山西奧瑞生物材料公司自2015年開始涉及非法竊盜屍體，到了2023年經手盜賣屍體高達數千具，而營業收入更達3.8億元人民幣，相當於新台幣16.17億元，有這些「黑色業務」往來的單位則包含四川恆普科技有限公司、山東青島大學附屬醫院肝病中心、桂林醫學院、桂林市殯儀館、平樂縣殯儀館、永福縣殯儀館等單位。

警方調查過程發現，蘇姓犯案首腦利用承包、入股、派人入駐等方式，實際上控制了雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場等4家殯儀館的火化場，還指示下屬在火化場內直接對屍體肢解，再一一運回公司，蘇嫌供稱光是這4家火化場就提供了4000餘具人體骨骼。

當局也發現，此案涉及範圍甚廣，光是涉案者就高達75人，且幾乎都對犯罪事實供認不諱，檢察院相關負責人則稱目前當局仍未宣告結案，具體案情不便對外透露，但認為此案背後還有尚未釐清之處。

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