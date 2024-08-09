奧運1600公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

郭婞淳「差1kg拿銀牌卻放棄」！最後一舉觀眾爆哭：超越金牌意義

▲郭婞淳在（9）日出戰巴黎奧運59公斤級舉重賽事，最終以抓舉105kg、挺舉130kg，總和235kg奪下銅牌。（圖／記者陳云茹攝）
▲郭婞淳在（9）日出戰巴黎奧運59公斤級舉重賽事，最終以抓舉105kg、挺舉130kg，總和235kg奪下銅牌。（圖／記者陳云茹攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣「舉重女神」郭婞淳在（9）日出戰巴黎奧運59公斤級舉重賽事，最終以抓舉105kg、挺舉130kg，總和235kg奪下銅牌，這同時也是她寫下連續三屆登上奧運舞台都收下獎牌的紀錄。然而，就有台灣觀眾看比賽時發現，郭婞淳最終只跟銀牌差1kg，但郭婞淳最後一舉竟然選擇直接試舉137kg要拼金牌，而不是選擇132kg超越第二名的加拿大選手，讓不少人跟著感動落淚。

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有網友在「Threads」貼文指出「天曉得這個決定對一個運動員有多困難？郭婞淳在挺舉最後一舉時，她只要舉132kg就能夠超越加拿大選手236kg，以總和237kg奪下銀牌，但是郭婞淳沒有這樣決定，她選擇放棄銀牌，直接把最後一舉拉到137kg，只要成功就能超過中國選手，即便中國選手還有一舉，但只要失敗她就是金牌，這個精神實在讓我落下眼淚。」

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，最後以抓舉105kg、挺舉130kg，總和235kg收下銅牌。（圖/達志影像/美聯社）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，最後以抓舉105kg、挺舉130kg，總和235kg收下銅牌。（圖/達志影像/美聯社）
貼文一出，不少看比賽的台灣觀眾紛紛回應「我真的哭到爆開，看到137kg真的頂不住了，放棄銀牌不是人人能做到」、「最後一次的舞台，真的不想留遺憾吧，只能說是超越金牌的一舉」、「郭婞淳的精神真的令人動容，看她頒獎在哭，我也跟著落淚」、「137kg是場上沒人敢試舉的，她一口氣就是只要拼金牌而已！超強超勇敢。」

郭婞淳棄銀牌拼金牌！最後一舉帶傷仍挑戰137kg

回顧本場舉重賽事，郭婞淳在抓舉一開始就從100kg不斷上調至103kg，除了保存體力之外，也能看場上的對手上場情況來進行調整，最終抓舉以105kg名列第四名；而接著進入挺舉階段，郭婞淳成功舉起130kg，以總和235kg暫居在第三名。

然而在加拿大選手三次挺舉結束之後，總和236kg排在第二名，郭婞淳還有最後一次挺舉機會，她只要選擇132kg就能夠以總和237kg奪下銀牌，但郭婞淳最後上場時，卻選擇137kg的重量，放手一博放棄銀牌拼金牌，因為如果試舉成功，成績將以總和242kg超車中國好手羅詩芳，即便中國還有一次挺舉機會，但只要失敗郭婞淳就拿下金牌，可惜最後郭婞淳137kg試舉失敗，收下銅牌。

▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲郭婞淳在挺舉最後一舉時，不選擇132kg來奪銀牌，而是選擇137kg想力拼金牌，精神令人敬佩。（圖／美聯社／達志影像）
舉重女神郭婞淳的堅定信念！賽後採訪太好哭

而郭婞淳在比賽結束後接受媒體採訪，郭婞淳情緒激動表示：「我就當作最後一屆在舉這樣，然後也希望自己能夠享受這樣的舞台，當然就是跟教練說，不管現在是銅牌銀牌，我們就是最後一舉了，然後想要拼拼看，當下沒有想到自己的身體狀況，我就是不管了。」

郭婞淳提到：「因為我腰傷是挺舉用到的，所以在挺舉的時候會有點害怕，但我今天這局就是不管了，想說痛就痛，反正就是比完賽在痛就好，所以就直接放開來比賽。」而郭婞淳最終雖然沒辦法衛冕奧運金牌，但其精神讓台灣民眾敬佩，她始終那麼的沈穩以及堅強面對這一切，謝謝郭婞淳對台灣舉重的付出！

▲2024巴黎奧運，郭婞淳舉重小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲舉重女神郭婞淳在本屆巴黎奧運摘下銅牌，寫下連續三屆登上奧運都有奪牌的紀錄。（圖／NOWnews社群中心製圖）

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