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美國大選辯論再起！希望9月辦3場　川普自信滿滿：賀錦麗很弱

▲美國共和黨總統候選人川普，8日在佛州海湖莊園舉辦記者會，同意與賀錦麗辯論。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國共和黨總統候選人川普，8日在佛州海湖莊園舉辦記者會，同意與賀錦麗辯論。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），8日在佛羅里達州海湖莊園的記者會上表示，他已經和數家電視台安排好，分別在9月4日、10日和25日進行辯論。他的對手、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）則回應，很期待9月10日在《美國廣播公司新聞網》（ABC News）主辦的辯論會上和川普交鋒。

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綜合《CNN》、《路透社》等外媒報導，目前川普與電視台商定的辯論日期是：福斯新聞（Fox News）9月4日、美國廣播公司新聞網（ABC News）9月10日、國家廣播公司新聞網（NBC News）9月25日，至於細節仍在擬訂中。

賀錦麗表示，很高興川普終於同意在9月10日參加ABC News舉辦的辯論，希望到時川普能如期出現，但未明確回應是否參加另外2場川普陣營提議的辯論，只說願意進行後續對話。

在8日的記者會中，川普不忘批評賀錦麗與她的搭檔華茲（Tim Walz），都是軟弱的候選人：「他們可能同意也可能不同意。我不知道他們是否會同意。 賀錦麗至今仍沒有受訪過，她也不能受訪，因為她幾乎沒有能力，我很期待辯論，我認為我們必須澄清事實。」

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