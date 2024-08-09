郭婞淳負傷奪銅牌！李洋：偶像辛苦了 柯震東蹭熱度「婞念最棒」
「舉重女神」郭婞淳昨（8）日參戰巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，負傷上場的她，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤拿下銅牌，儘管沒能完成摘金二連霸，仍寫下連3屆奪牌的個人紀錄。郭婞淳完賽後，羽球金牌好手李洋發文恭喜「偶像」辛苦參賽，柯震東也發聲道賀，還自嘲：「我最蹭！」
記者楊穎軒／綜合報導
郭婞淳在台灣時間昨晚9點多出賽，她先以抓舉項目拿下105公斤，於所有選手中排名第4，隨後登場的挺舉，郭婞淳開把130公斤，雖然舉起，但被裁判認為過程有瑕疵而判定失敗，她第2把再度挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接挑戰137公斤，拚金牌意味濃厚，可惜最後未能成功。
雖然沒能連莊帶走金牌，但郭婞淳繼里約奧運摘下銅牌，東京奧運抱走金牌，本屆巴黎奧運又一舉拿下銅牌，成為連續三屆奧運奪牌的台灣第一人，正在和女友度假的李洋於IG轉發郭婞淳傳來捷報的貼文，寫下：「恭喜偶像，也辛苦妳了！」
柯震東也在Threads發文，一同恭賀於女子拳擊66公斤級賽事奪銅的陳念琴，「銅牌！也已經是最棒的！婞念最棒！震東最蹭！」
把巴黎奧運當最後一舞 不管腰傷執意挑戰金牌
郭婞淳在領獎時一度落淚，賽後接受訪問，談到最後挺舉挑戰137公斤，飽受腰傷困擾的她，情緒激動、語帶哽咽地說，自己把巴黎奧運當作最後一屆在舉，享受站在舞台比賽的當下，「當然就是跟教練說...不用管說現在銅牌、銀牌，就要拚拚看...」先前因為挺舉造成腰傷而有陰影，但郭婞淳說：「不管了啦！反正痛就痛了！」