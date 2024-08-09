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郭婞淳負傷奪銅牌！李洋：偶像辛苦了　柯震東蹭熱度「婞念最棒」

▲郭婞淳保住巴黎奧運舉重銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌，羽球金牌國手李洋、男星柯震東發文恭賀。（圖／美聯社）
▲郭婞淳保住巴黎奧運舉重銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌，羽球金牌國手李洋、男星柯震東發文恭賀。（圖／美聯社）

記者楊穎軒／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳昨（8）日參戰巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，負傷上場的她，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤拿下銅牌，儘管沒能完成摘金二連霸，仍寫下連3屆奪牌的個人紀錄。郭婞淳完賽後，羽球金牌好手李洋發文恭喜「偶像」辛苦參賽，柯震東也發聲道賀，還自嘲：「我最蹭！」

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郭婞淳在台灣時間昨晚9點多出賽，她先以抓舉項目拿下105公斤，於所有選手中排名第4，隨後登場的挺舉，郭婞淳開把130公斤，雖然舉起，但被裁判認為過程有瑕疵而判定失敗，她第2把再度挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接挑戰137公斤，拚金牌意味濃厚，可惜最後未能成功。

▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，雖然最後一把拚金牌失利，但仍連三屆替台灣進帳奧運獎牌。（圖／美聯社）
雖然沒能連莊帶走金牌，但郭婞淳繼里約奧運摘下銅牌，東京奧運抱走金牌，本屆巴黎奧運又一舉拿下銅牌，成為連續三屆奧運奪牌的台灣第一人，正在和女友度假的李洋於IG轉發郭婞淳傳來捷報的貼文，寫下：「恭喜偶像，也辛苦妳了！」

柯震東也在Threads發文，一同恭賀於女子拳擊66公斤級賽事奪銅的陳念琴，「銅牌！也已經是最棒的！婞念最棒！震東最蹭！」

把巴黎奧運當最後一舞　不管腰傷執意挑戰金牌

郭婞淳在領獎時一度落淚，賽後接受訪問，談到最後挺舉挑戰137公斤，飽受腰傷困擾的她，情緒激動、語帶哽咽地說，自己把巴黎奧運當作最後一屆在舉，享受站在舞台比賽的當下，「當然就是跟教練說...不用管說現在銅牌、銀牌，就要拚拚看...」先前因為挺舉造成腰傷而有陰影，但郭婞淳說：「不管了啦！反正痛就痛了！」

▲李洋（上圖）發文祝賀郭婞淳摘銅，柯震東也高喊「婞念最棒」恭喜郭婞淳和陳念琴。（圖／李洋IG、柯震東Threads）
▲▼李洋（上圖）發文祝賀郭婞淳摘銅，柯震東也高喊「婞念最棒」，恭喜郭婞淳和陳念琴為中華隊保銅。（圖／李洋IG、柯震東Threads）
▲▼李洋（上圖）發文祝賀郭婞淳摘銅，柯震東也高喊「婞念最棒」恭喜郭婞淳和陳念琴。（圖／李洋IG、柯震東Threads）

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